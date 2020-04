La déclaration conjointe Trump-Poutine inquiète Washington

Une déclaration commune exceptionnelle a été adoptée par les dirigeants américains et russes au milieu des tensions persistantes entre les pays. Cette décision a suscité une controverse dans l’administration du président américain et des inquiétudes à Capitol Hill.

La «Déclaration inhabituelle» doit coïncider avec le 75e anniversaire de la réunion des troupes américaines et soviétiques sur l’Elbe, qui a eu lieu le 25 avril 1945. L’objectif plus large de cette initiative est de montrer que les États-Unis et la Russie peuvent interagir malgré les contradictions, note le journal.

La publication rappelle que l’adoption de la déclaration a eu lieu dans le contexte de «plaintes du Pentagone et du Département d’État sur le comportement de la Russie». Les journalistes ont cité le mécontentement du Pentagone face au détournement d’avions américains par des chasseurs russes au-dessus de la mer Méditerranée, ainsi que des accusations de responsables américains de médias russes concernant la diffusion de fausses informations sur le coronavirus. Le Département d’État a critiqué à plusieurs reprises Moscou pour son soutien à l’offensive des forces du président syrien Bachar al-Assad dans la province d’Idlib.

“Je suis sûr que c’était une initiative russe”, – a déclaré Angela Stent, ancienne analyste du renseignement américain et auteur du livre de Poutine. “Poutine veut que les États-Unis confirment que la Russie moderne, comme l’Union soviétique, est une grande puissance”.

Certains législateurs et membres du Congrès qui ont appris à l’avance la déclaration conjointe ont exprimé leur inquiétude face à une telle décision. Certains représentants de l’administration Trump craignent également que la déclaration ne contrebalance le “signal dur” de Washington à Moscou, a indiqué la publication, citant une source informée.

La dernière fois, les dirigeants des États-Unis et de la Russie ont fait des déclarations conjointes sur la réunion sur l’Elbe, il y a seulement 10 ans, lors de l’administration de Barack Obama aux États-Unis et de Dmitri Medvedev en Russie. À cette époque, les États-Unis ont tenté de «réinitialiser» les relations avec la Russie et, peu de temps avant, ils ont signé un accord bilatéral sur la réduction des armes nucléaires START III, WSJ attire l’attention.

