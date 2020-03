La discrimination à l’encontre du personnel médical augmente en France

En cette période de quarantaine, la solidarité ne prévaut pas toujours en France. Des lettres anonymes au simple rejet, les infirmières et autres agents de santé déclarent qu’ils deviennent la cible de suspicions, voire de harcèlement de la part de voisins et de patients qui craignent de contracter COVID-19.

Tous les soirs à 20h00, dans toute la France, des gens sortent par leurs fenêtres et leurs balcons pour applaudir le personnel médical pour son rôle et sa bravoure au milieu de l’épidémie de coronavirus. Cependant, plusieurs infirmières et assistantes médicales ont eu de mauvaises surprises ces derniers jours, subissant des attitudes discriminatoires à leur encontre.

À Toulouse, Sophie, infirmière auxiliaire, a découvert un papier collé à sa porte dans lequel une voisine anonyme lui a demandé de ne pas toucher les portes de l’immeuble, de promener son chien plus loin et même de vivre ailleurs pendant un certain temps. Selon la chaîne France 3, “la peur nous envahit, les gens manquent d’informations”.

De son côté, une infirmière de Lannion, en Bretagne, a trouvé une note anonyme sur son pare-brise qui l’obligeait à se garer dans un garage et non “à côté des autres”, car elle avait “plus de risques d’être contaminée par le virus”. “J’ai le sentiment d’être un fléau quand il y a des gens qui ne respectent pas les règles de quarantaine, c’est inacceptable”, a déploré la femme. Elle, comme d’autres, a décidé de cacher sa carte d’identité d’infirmière.

“Maintenant, ils nous traitent comme des lépreux”

Lucille, une infirmière de Vulaines-sur-Seine (sud-est de Paris), a reçu un message anonyme dans sa boîte aux lettres la semaine dernière, la pressant de faire ses courses en dehors de la ville et d’arrêter de promener son chien. “Je suis furieuse. Nous mettons nos vies en danger pour aider les autres et maintenant ils nous traitent comme des lépreux », a-t-il dénoncé. Il a envoyé la lettre au maire et le maire a alerté le parquet qu’il avait ouvert une enquête.

Les exemples ne manquent pas. Thomas Demonchaux, infirmier du nord de la France, a souligné “la méfiance de certains de ses voisins” qui se demandent s’ils doivent garder leurs distances. “Ils me demandent même si j’ai été en contact avec des patients COVID-19, s’ils m’ont testé ou si je suis fatigué”, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé ce dimanche les “propos scandaleux” qui sont déversés contre les personnels de santé, souvent également sur les réseaux sociaux.

Vol de masques

Au-delà de tout soupçon, plusieurs infirmières qui effectuent des visites curatives au domicile des patients ont également été volées.

Dans la ville côtière de La Rochelle (ouest), Claire s’est fait voler la semaine dernière une trentaine de masques chirurgicaux qu’elle venait de recevoir. Quelque chose qui semblait “surréaliste”. Depuis lors, «je garde ma carte d’infirmière et je ne laisse rien dans la voiture. C’est devenu une routine, tout comme lorsque je mets un masque et me lave les mains pour protéger mes patients. »

Sophie, une infirmière de Marseille qui a été forcée de monter dans la voiture pour prendre son identifiant ainsi que des masques et autres matériaux de protection, ressent “qu’il y a un manque de respect. J’ai déjà cessé de sortir la nuit pour entendre les applaudissements”, dit-elle amèrement.

