Le député de la Douma d’État du Parti communiste, Kazbek Taysaev, a déclaré aux journalistes qu’il avait rencontré l’ambassadeur de RPDC en Fédération de Russie il y a environ 10 jours, il n’a aucune information sur la détérioration de l’état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Des messages sur de graves problèmes de santé avec Kim Jong-un et même sa mort ont commencé à apparaître dans les médias en raison du fait qu’il a raté la cérémonie de commémoration la plus importante de son grand-père Kim Il Sung au palais de Kimsusan le 15 avril et n’a pas comparu à tout en public depuis le 12 avril.

Cependant, le gouvernement sud-coréen affirme à l’unanimité qu’il ne voit toujours aucune tendance spécifique en RPDC. Des télégrammes de félicitations sont envoyés au nom du haut dirigeant aux dirigeants des pays étrangers et des ordres sont distribués, des appels quotidiens sont passés par le biais du ministère de l’association, et des hauts représentants du ministère des Affaires étrangères de la RPDC poursuivent leurs contacts nationaux et étrangers. Ce n’est pas très similaire à la situation où le commandant suprême du pays à mort et n’a pas de successeur évident.

“Nous ne comptons que sur les informations officielles de nos amis, j’ai récemment rencontré l’ambassadeur de Corée, et nous n’avons aucune information sur ce dont vous parlez … C’était il y a environ 10 jours (rencontre avec l’ambassadeur – ndlr)”, – Taysaev a déclaré aux journalistes.

Les politiciens de Kiev ont commencé à répandre des rumeurs sur l’annonce par Porochenko de soupçons de trahison