La finale de la Coupe de la Ligue française reportée entre le PSG et l’Olympique de Lyon

La Ligue française de football professionnel (LFP) reportera le match, prévu pour le 4 avril, en raison de l’interdiction officielle d’organiser des événements massifs.

Un autre ajustement du calendrier …

La Ligue française de football professionnel (LFP) a décidé de reporter la Finale de Coupe de France, qui devait avoir lieu le 4 avril entre Paris Saint-Germain et Olympique Lyon, comme mesure sanitaire contre Coronavirus COVID-19.

Suite à l’arrêté ministériel du 10 mars 2020, le Bureau du Conseil d’administration a décidé de reporter la Finale de la @CoupeLigueBKT.

Communiqué 📝➡ https://t.co/RVd1ArYO2F pic.twitter.com/d3LIkN2QpT

– Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 11 mars 2020

Après le gouvernement français a décrété le interdire tous les événements qui rassemblera plus d’un millier de personnes éviter propagation de la maladie, les clubs concernés ont convenu de reporter la définition de la premier titre de football français de cette saison.

La finale de la Coupe de la Ligue BKT est reportée 🚨

Toutes infos 📝➡ https://t.co/EarxeiOPnj pic.twitter.com/AIW32pDcif

– Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) 11 mars 2020

“Après ce report, les matches entre le PSG et FC Metz, et entre le Olympique Lyonnais et Nîmes, de la journée 31 de Ligue 1, il va reprogrammer derrière des portes closes pour le week-end des 4 et 5 avril », a annoncé l’entité.

Il est temps d’électeur pour la plus belle action collective avec l ‘# ActionBKT des 1/2 finales de la @CoupeligueBKT ⚽️

Au programme les buts de @OL & @PSG_inside

Qu’est-ce que voter mais favori? 🤔

RDV pour la finale le 4 avril au stade de France 🏆 # GrowingTogether #CoupeDeLaLigueBKT

– Pneus BKT (@BKTtires) 27 janvier 2020

Bien que la date de report de la grande finale n’a pas été divulguée, la LFP a informé les fans que le les billets achetés resteront en vigueur jusqu’à ce que la réunion puisse avoir lieu.

(Avec des informations de Notimex)