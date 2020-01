La France abroge enfin la loi obligeant les conducteurs à garder des éthylotests dans les voitures

La loi, qui a toujours été entourée de confusion et de controverse, a été introduite pour la première fois en mars 2013.

Les conducteurs ont été informés qu’ils devraient garder au moins un kit d’éthylotest jetable utilisable dans leur voiture et s’ils étaient arrêtés par la police et trouvés n’en avoir pas, ils seraient passibles d’une amende de 11 €.

Mais alors, le gouvernement de l’ancien président François Hollande a décidé de supprimer les amendes mais de maintenir la loi en vigueur.

Cela signifie que les conducteurs en France ne seraient pas punis lorsqu’ils seraient arrêtés par la police, mais simplement “rappelés à la loi”.

Mais la confusion autour de la loi devrait désormais être levée après que le projet de loi du gouvernement français sur les transports et la mobilité (Le projet de loi d’orientation des mobilités) a été définitivement adopté juste avant Noël lors de sa publication au Journal officiel.

Le projet de loi comprenait un article disant que la loi obligeant les conducteurs à porter des éthylotests a maintenant été supprimée.

Le gouvernement a justifié cette décision en affirmant qu’elle ne s’était pas avérée efficace pour réduire l’alcool au volant, qui est toujours l’une des principales causes de décès sur les routes françaises.

“La faisabilité et l’efficacité de cette obligation n’ont pas été prouvées”, a déclaré le gouvernement lors de l’annonce de cette décision.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré à la section locale qu’un décret sera publié dans les prochaines semaines à partir du moment où la nouvelle règle sera officiellement applicable.

Alors que la loi a longtemps été oubliée par la plupart des conducteurs français, les automobilistes originaires de Grande-Bretagne se sont encore souvenus de l ‘”obligation légale” d’acheter les kits d’alcootest lorsqu’ils traversent la Manche.

La compagnie de ferry transmanche P&O a fait des annonces pour alerter les passagers sur la nécessité de transporter les kits en France et pour leur faire savoir que les alcootests approuvés sont disponibles dans la boutique à bord pour 5,99 £.

Des kits d’alcootest volent toujours des étagères dans les magasins des ferries P&O. Le local

Les alcootests déclarent eux-mêmes sur la boîte que “à partir du 1er mars 2013, tous les véhicules circulant en France DOIVENT, selon la loi, être munis d’éthylotests homologués NF”, sans mentionner que les conducteurs ne seront pas condamnés à une amende.

Ils ont également rappelé aux conducteurs que les kits ne sont plus à jour et doivent donc être remplacés.

Il y avait beaucoup de controverse lorsque la loi a été introduite en France pour la première fois lorsque le chef du groupe de pression a demandé au gouvernement d’introduire l’exigence d’être un cadre dans l’une des sociétés autorisées à fabriquer les alcootests.

Au fil des ans, les gouvernements français ont été contraints de réduire le nombre de morts sur les routes liées à l’alcool.

En 2018, 3 259 personnes sont mortes sur les routes françaises, mais ce nombre devrait augmenter en 2019. L’alcool serait responsable d’environ un tiers des décès sur les routes en France.

L’éradication d’une culture de la consommation d’alcool avant de conduire s’est avérée difficile en France. Dans une enquête de 2016, un quart des conducteurs ont admis avoir bu avant de prendre le volant.

Un chauffeur français ne pense toujours qu’à un peu d’alcool, puis à un petit danger ”, avait alors déclaré le responsable de l’entreprise à l’origine de l’enquête.

Le chef du premier groupe automobile français affirme que la France n’a pas fait les mêmes progrès que le Royaume-Uni.

“Contrairement au Royaume-Uni, la conduite en état d’ivresse n’est pas encore socialement inacceptable en France”, a déclaré à Pierre Local Chasseray, chef du groupe de chauffeurs “40 millions d’automobilistes”.

“Au Royaume-Uni, il est devenu honteux de boire et de conduire, mais en France, c’est toujours accepté.

Même si l’obligation de garder les éthylotests dans la boîte à gants disparaîtra bientôt, cela ne veut pas dire que les conducteurs ne devraient pas penser à en garder un ou deux à portée de main.

En effet, la nouvelle loi oblige les magasins qui vendent de l’alcool la nuit à faire vendre les kits d’alcootest jetables.

Chasseray, de 40 Millions d’automobilistes, a déclaré à la section locale qu’il conseillerait aux conducteurs britanniques de les garder dans leurs voitures afin qu’ils puissent les utiliser pour savoir s’ils dépassent la limite ou non.

Notamment parce que la limite de consommation d’alcool est plus basse en France qu’au Royaume-Uni.

La France a des lois très strictes sur l’alcool au volant. Vous avez droit à un maximum de 0,5 mg / ml d’alcool par litre dans votre sang, contre 0,8 mg / ml au Royaume-Uni. Bien que pour les jeunes conducteurs en France, la limite est encore plus basse – 0,2 mg / ml.

Une déclaration de l’organisation automobile RAC au Royaume-Uni a déclaré: «Le meilleur conseil est de ne jamais boire et conduire, que ce soit en France ou ailleurs. Pour tout conducteur qui choisit toujours de le faire, il est toujours très judicieux de porter un alcootest portable pour vérifier qu’ils sont bien en dessous de la limite légale applicable. »

Toute personne utilisant un éthylotest devrait le faire une heure après son dernier verre car le taux d’alcool dans le sang continue d’augmenter. Ils doivent également savoir qu’il peut s’écouler jusqu’à 14 heures après le dernier verre pour que le corps soit débarrassé de toute trace d’alcool.

Si vous avez entre 0,5 et 0,8 mg d’alcool dans le sang, vous pourriez être condamné à une amende comprise entre 135 € et 750 € et perdre 6 points de votre licence.

Depuis 2018, les automobilistes condamnés pour conduite en état d’ivresse en France ont la possibilité d’installer un éthylotest permanent dans leurs voitures dénommé “dispositif de verrouillage de l’allumage” ou éthylotest anti-démarrage ou risquent de perdre leur permis de conduire.

Quelque 1500 ont été installés dans des voitures en France.

Ethylotest – kit alcootest

un rappel à la loi – rappel de la loi

une amende – une amende

un côntrole – un arrêt de police