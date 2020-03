La France arrête des passagers d’autobus italiens par crainte d’un coronavirus

Les autorités françaises ont arrêté lundi des passagers d’autobus italiens par crainte du coronavirus. Le chauffeur de bus aurait été envoyé à l’hôpital après avoir montré des symptômes similaires au virus chinois, tandis que la police de la ville de Lyon, dans le sud-est de la France, a arrêté des passagers afin que les médecins arrivent sur les lieux pour effectuer des tests médicaux.

Les passagers d’un bus en provenance de Milan, arrivés lundi dans la ville de Lyon, dans le sud-est de la France, ont été maintenus à bord pendant plusieurs heures après que le conducteur a montré des symptômes similaires au coronavirus et a été transporté à l’hôpital, selon un rapport du Local.

Le rapport ajoute qu’un porte-parole du département de la sécurité publique de Lyon a déclaré que les autorités avaient installé un cordon de sécurité autour de la gare routière de Lyon-Perrache, où les passagers étaient détenus.

La France a depuis suggéré à ses citoyens voyageant depuis le nord de l’Italie d’éviter d’éviter «toutes les sorties non essentielles» et de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.

Après qu’un médecin est arrivé sur les lieux, le chauffeur de bus – qui était de nationalité italienne – a été hospitalisé avec un autre passager qui présentait des symptômes pseudo-grippaux, selon Corriere della Sera.

“Il tousse beaucoup”, rapporte Corriere della Sera du chauffeur de bus italien.

Le rapport ajoute que l’Agence régionale de la santé en France a déclaré que «tous les passagers» seraient «confinés jusqu’à nouvel ordre». Le bus aurait quitté Milan et s’est arrêté à Turin et Grenoble, en France, avant d’arriver finalement à Lyon.

“Un bus fait l’objet d’une inspection”, a déclaré un porte-parole de l’Agence régionale de la santé à l’.. «Nos équipes sont sur place et une évaluation est en cours.»

Un couple qui est monté à bord du bus à Lyon a déclaré à l’. qu’ils avaient été détenus dans le bus pendant plus de deux heures avant d’être finalement autorisés à débarquer après avoir été contrôlés par des médecins arrivés sur les lieux pour effectuer des tests médicaux.

Le couple a ajouté que les passagers avaient été informés qu’ils seraient à nouveau contactés si le chauffeur de bus italien était confirmé être atteint du coronavirus.

Les passagers ont été autorisés à débarquer du bus à 14h00. Heure normale d’Europe centrale, après avoir reçu des masques.

La France n’est pas le seul pays à retenir les passagers arrivant d’Italie dans les transports publics.

Lundi, des Italiens ont été détenus à bord d’un vol à Maurice par crainte du coronavirus. Les passagers du vol Alitalia ont alors été forcés de choisir entre entrer en quarantaine ou être renvoyés en Italie où ils seraient piégés dans l’avion.

Dimanche, les autorités autrichiennes avaient arrêté un train en provenance de Venise en direction de Munich. Le train s’est tenu du côté italien de la frontière au milieu des craintes de deux passagers soupçonnés d’avoir un coronavirus. Le train a été autorisé à poursuivre son voyage après que des vérifications médiales ont été effectuées, ce qui a donné aux deux passagers des résultats négatifs.

Les régions italiennes de Lombardie et de Vénétie sont les deux régions les plus touchées du pays en ce qui concerne le coronavirus. Milan est la capitale de la région de Lombardie et Venise est la capitale de la Vénétie.

L’Italie a les cas et les décès de coronavirus les plus confirmés dans toute l’Europe, avec un bilan de sept morts, et 283 personnes ont été confirmées avec le coronavirus mardi, selon l’agence italienne de protection civile.

