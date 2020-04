La France assouplit le verrouillage des personnes autistes pour se rendre dans des lieux «rassurants»

Des groupes de personnes handicapées ont averti que le verrouillage provoquait de l’anxiété et des explosions violentes chez certains vivant avec l’autisme (Photo: Corbis / .)

Les personnes autistes seront exemptées de strictes restrictions de verrouillage en France afin de pouvoir se rendre dans des lieux «rassurants», a annoncé le président Emmanuel Macron.

M. Macron a déclaré qu’ils seraient autorisés à quitter leur domicile «un peu plus souvent» et à se rendre dans des endroits familiers pour faire face à l’anxiété.

La France a le quatrième bilan mondial de décès par coronavirus et certaines des mesures les plus strictes d’Europe contre l’épidémie.

Tous les voyages non essentiels hors de la maison sont interdits, les personnes doivent porter un formulaire d’autorisation signé et daté chaque fois qu’elles sortent et sont passibles d’amendes sur place de 135 € (120 £) ou plus.

Le président Emmanuel Macron a annoncé les changements lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (Photo: . / .)

Le verrouillage de la France est strictement appliqué, avec des amendes sur place à partir de 135 € (120 £) (Photo: . via .)

Le Disability Collective, qui représente des groupes autistes en France, a averti mardi que le verrouillage avait laissé les personnes et leurs familles dans “de graves difficultés revenant à les mettre en danger”.

Christine Meignien, présidente de Sésame Autisme, un groupe de soutien pour les parents de personnes autistes, a déclaré que l’annonce de M. Macron était “vivement” accueillie.

Elle a déclaré à l’. aujourd’hui: “Lorsque vous modifiez le calendrier d’une personne autiste, cela crée des angoisses et des problèmes de comportement qui peuvent être extrêmement violents.”

«Nous avons eu des cas où les pompiers doivent intervenir dans des explosions violentes.»

«Pour certains, ce qui les calmera, c’est un voyage en voiture ou une promenade de quelques heures.»

De longues promenades et voyages dans des endroits familiers pourraient suffire à sauver les gens d’épisodes violents, ont déclaré des groupes de défense (Photo: Corbis / .)

S’adressant à la population autiste française dans une vidéo diffusée à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le président Macron a déclaré: “Depuis l’accouchement qui a commencé le 16 mars, vos habitudes ont changé et vous risquez d’être un peu perdu.”

“Vous aviez l’habitude d’aller quelque part travailler ou étudier tous les jours, et tout d’un coup, ce n’était plus possible.”

“Vous aviez l’habitude de sortir quand vous vouliez, et tout d’un coup, vous deviez rester à la maison.”

“Je sais que vous ne voulez qu’une chose: que nous vous rendions votre ancienne vie.”

Un formulaire spécial permettra aux personnes autistes et à leurs compagnons de passer les contrôles de police, a ajouté le président, soulignant la nécessité de rester à l’écart des autres et de se laver régulièrement les mains.

Une hotline publique et un service en ligne ont été mis à disposition pour soutenir les personnes vivant avec l’autisme pendant l’épidémie.

