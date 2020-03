La France, avec du sang africain en finale de Coupe du monde

(CNN espagnol) – La France disputera la finale contre la Croatie et rêve de lever la Coupe du monde 2018 en Russie le 15 juillet.

Mais bien que cette équipe représente un pays européen, la vérité est qu’elle représente également un autre visage du football et de la politique: l’immigration de citoyens africains en Europe, car la plupart de ces joueurs sont des enfants d’immigrants africains.

Il a plusieurs joueurs dans ses rangs avec des nationalités et des ancêtres africains et caribéens, et maintenant ils sont une image d’espoir pour des millions de personnes qui rêvent que son équipe soulève le trophée international de football convoité décerné par la FIFA.

En France, sur les 23 convoqués en Russie, 14 sont d’origine africaine.

La finale, où les enfants d’immigrants africains seront fortement présents, intervient à un moment clé où l’Europe est confrontée à une crise migratoire et où des milliers d’Africains cherchent à atteindre les côtes européennes en quête d’asile, mais certains pays refusent de les recevoir. . Plusieurs dirigeants européens ont décidé de fermer leurs frontières pour accueillir des milliers d’immigrants fuyant leur pays et, fin juin, plusieurs dirigeants sont parvenus à un accord pour établir volontairement des centres de traitement «contrôlés» qui feraient rapidement la distinction entre les vrais demandeurs d’asile et les les “immigrants irréguliers qui seront renvoyés”.

L’Union européenne a également accepté d’établir ces centres dans des pays hors Europe, apparemment en Afrique du Nord, dans le but de briser le modèle commercial des passeurs qui envoient des immigrants en Europe par-dessus la mer.

Bien que la chancelière allemande Angela Merkel ait eu une ligne d’immigration plus flexible, plusieurs dirigeants de son gouvernement demandent des lois d’immigration plus strictes. L’Italie a fermé les ports aux navires qui sauvent les immigrants qui entreprennent un dangereux voyage à travers la Méditerranée depuis l’Afrique du Nord, tandis qu’Emmanuel Macron de France a appelé à une “solution européenne” pour faire face à la crise, et l’Espagne, à la tête de la Le nouveau Premier ministre, Pedro Sánchez, a reçu des centaines d’immigrants qui ont été rejetés par l’Italie après un dangereux voyage de plusieurs semaines en Méditerranée.

Joueurs africains

1. Presnel Kimpembe – Le défenseur français est né à Beaumont-sur-Oise, en France, le 13 août 1995, et a également la nationalité congolaise. Il a joué avec l’équipe nationale française 3 matchs internationaux en tant que défenseur et joue actuellement pour le Paris Saint Germán.

2. Samuel Umtiti – Le défenseur des Bleus, est né à Yaoundé, Cameroun, le 14 novembre 1993, mais a la nationalité française. Il a disputé 23 matches internationaux avec l’équipe de France, avec lesquels il a marqué 2 buts. Il a joué avec l’Olympique Lyonnais et joue actuellement pour le FC Barcelone, où il a un contrat jusqu’en 2023.

3. Paul Pogba – Bien qu’il soit né à Lagny-sur-Marne, en France, il est d’origine guinéenne et de nationalité de ses parents. Paul est le frère cadet des jumeaux Florentin et Mathias Pogba, qui ont joué ensemble au Celta de Vigo et ont ensuite rejoint l’équipe guinéenne. Paul Pogba, le milieu de terrain français, a joué entre autres avec Manchester United d’Angleterre et la Juventus d’Italie.

4. Kylian Mbappé – Bien qu’il soit né à Bondy, en France, le 20 décembre 1998, il est d’origine et nationalité camerounaise. Le jeune attaquant compte déjà 20 matches internationaux avec l’équipe de France et a marqué 7 buts avec les Bleus. Mbappé a joué pour Monaco et joue actuellement pour Paris Saint Germán.

5. Ousmane Dembélé – Bien qu’il n’ait pas d’autre nationalité que le français, le père de l’attaquant français est originaire du Mali et sa mère est de Mauritanie. Dembélé est né à Vernon, France, le 15 mai 1997 et a joué avec Rennes de première division française, avec Borusia Dortmund d’Allemagne et actuellement, avec Barcelone F.C. de la ligue espagnole.

6. Corentín Tolisso – Le milieu de terrain français est né à Tarare, en France, mais est un ressortissant du Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest, dont son père est originaire. Il a disputé 12 matches internationaux avec l’équipe de France et joue également avec le Bayern Munich en Allemagne.

7. N’golo Kanté – Il est né à Paris le 29 mars 1991 et a également la nationalité et l’ascendance maliennes. Il joue actuellement pour le Chelsea FC en Angleterre, après être passé par Leicester City et SM Caen de la Première Division française. Accumulez 29 partis avec la sélection française avec laquelle il a marqué 1 but.

8. Blaise Matuidi – Le milieu de terrain français de 31 ans est né le 9 avril 1987 à Toulouse, en France, mais a la nationalité angolaise, ses parents ayant fui l’Angola pendant la guerre civile qui a frappé ce pays, selon les médias internationaux. Il a complété 70 matches internationaux et neuf buts avec l’équipe de France. Il joue actuellement pour la Juventus d’Italie, et auparavant pour Paris Saint-Allemand et St-Étienne, de première division française, entre autres.

9. Steven Nzonzi – Il est né à Colombes et a la nationalité congolaise. Il joue actuellement pour Sevilla F.C. et auparavant pour Blackburn et Stoke City de la deuxième division anglaise, il est venu très jeune. Fin 2018, Didier Deschamps l’a appelé pour l’équipe de France et a participé à deux matchs amicaux contre le Pays de Galles et l’Allemagne.

10. Steve Mandanda – Le gardien de but remplaçant français est né le 28 mars 1985 à Kinshasa, République du Congo. Il est de nationalité française et a disputé 28 matchs internationaux avec l’équipe de France. Il joue actuellement pour Marseille en France, après être passé par Crystal Palace en Angleterre.

11. Adil Rami – Le défenseur central de l’équipe de France, né le 27 décembre 1987, est né à Bastia, en France, mais d’origine marocaine et de nationalité. Il joue actuellement pour Marseille en France et a joué pour Séville en Espagne, l’AC Milan en Italie et Valence en Espagne, entre autres. Il a également disputé 35 matches internationaux avec les Français et a marqué un but.

12. Nabil Fekir – L’attaquant les Bleus est né à Lyon, en France, mais a une descendance et une nationalité algériennes. En mars 2015, il a été appelé à jouer pour l’équipe nationale algérienne lorsqu’il a été contacté par l’entraîneur national Christian Gourcuff, selon la page de l’Olympique Lyonais. Cependant, Fekir a décliné et est inscrit sur l’équipe nationale française depuis 2017, selon la FIFA.

13. Djibril Sidibé – Il est né à Troyes, en France, le 29 juillet 1992, mais est d’origine malienne. Le défenseur arrière droit a fait ses débuts en 2016 avec l’équipe nationale de France en tant que partant d’un match amical contre l’Italie, selon la FIFA. Il joue actuellement pour Monaco et a précédemment joué pour le LOSC Lille Métropole.

14. Benjamin Mendy – Le défenseur français a la nationalité franco-sénégalaise. Il est né à Longjumeau, en France et depuis l’âge de 15 ans, il est dans le collimateur de l’équipe nationale française, depuis lors, il a participé à des matchs internationaux dans les catégories inférieures des Bleus, selon la FIFA. Il joue actuellement pour Manchester City en ligue anglaise et était auparavant à Monaco et l’Olympien de Marseille en ligue française.

