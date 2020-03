La France commence à tester l’efficacité de la chloroquine chez les patients

La chloroquine, un médicament remis en cause par la communauté scientifique, a finalement été ajoutée à la liste des traitements candidats pour lutter contre Covid 19 dans un essai clinique appelé Discovery. L’étude démarrée cette semaine est menée par un consortium multidisciplinaire, qui regroupe plusieurs groupes de recherche français sous le nom de Reacting.

L’étude a débuté dimanche 22 mars dans différents centres hospitaliers universitaires (CHU), dans les villes françaises de Paris, Lyon, Nantes et Lille. Il s’étendra progressivement à des dizaines d’autres hôpitaux universitaires. Il devrait comprendre 3 200 patients en Europe, dont 800 en France. Certains testeront l’efficacité d’un médicament anti-VIH, d’autres un antiviral développé contre le virus Ebola. La portion chloroquine sera ajoutée le 27 mars.

Lire aussi: Chloroquine, le médicament que Trump veut utiliser contre le coronavirus

Fin février, le professeur Didier Raoult, directeur de l’hôpital méditerranéen-Institut universitaire des infections de Marseille, a annoncé dans une vidéo “la fin” du virus. Il a déclaré que la chloroquine, jusque-là utilisée contre le paludisme C’était l’arme la plus efficace contre le nouveau coronavirus. Dix jours plus tard, il a dit qu’après six jours de traitement, seulement 25% des patients présentaient encore des symptômes.

Résultats critiqués

Contrairement à cet optimisme, les réactions à l’utilisation de la chloroquine ont provoqué un rejet. Les scientifiques ont mis en garde contre les effets indésirables du médicament, en particulier chez les personnes âgées et lorsqu’ils sont associés à certaines familles d’antibiotiques.

Les conditions du test ont également été critiquées. L’essai a été mené sur seulement 24 personnes, dont certaines ont abandonné le protocole sur la route, sans comparaison avec un groupe placebo et sans l’utilisation de la “méthode en double aveugle” qui ne permet ni aux patients ni aux les médecins savent à quel groupe ils appartiennent.

Cependant, les résultats sont suffisamment convaincants pour susciter l’intérêt de la communauté scientifique et pousser les administrateurs des cliniques à utiliser la chloroquine chez les patients de Covid-19.

Par conséquent, une étude plus approfondie est nécessaire. Et l’automédication reste dangereuse: des cas d’empoisonnement ont été signalés au Nigéria. L’ajout de chloroquine à l’essai Discovery devrait donner des résultats en moins de six semaines.

.