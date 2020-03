La France commence à vivre à huis clos pour contenir le coronavirus

À partir de midi mardi et pendant au moins 15 jours, les Français doivent rester confinés chez eux pour empêcher la propagation de Covid-19. Quelque 100 000 officiers en uniforme veilleront au respect des restrictions de mouvement. Avant l’entrée en vigueur de la mesure, de nombreux Parisiens ont fui la capitale française.

Bien que le président Emmanuel Macron ait évité d’utiliser le terme d’emprisonnement, les Français vivent à partir de midi mardi dans des conditions similaires à celles de leurs voisins italien et espagnol.

Peu de temps après le discours martial du chef de l’Etat, qui a souligné à pas moins de six reprises que “nous sommes en guerre” contre le coronavirus, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a donné des détails sur les nouvelles restrictions.

“Le slogan est clair: restez à la maison!”, A déclaré Castaner lors d’une conférence de presse. Le responsable a ajouté que ceux qui circuleront sur les voies publiques au cours des 15 prochains jours devront “pouvoir justifier leur déplacement”, et a expliqué que les contrevenants s’exposent à des amendes qui iront de 38 à 135 euros.

Ceux qui doivent faire un voyage doivent imprimer et remplir un formulaire qui peut être téléchargé sur le site Web du Ministère de l’intérieur. Dans le texte, qui peut également être écrit à la main en l’absence de connexion Internet, la personne doit justifier «pour son honneur» la raison de son déplacement.

Les raisons valables de conduire se limitent aux déplacements domicile-travail qui ne peuvent pas être effectués à distance (télétravail), à l’aide aux membres de la famille qui ont besoin d’aide, à laisser les enfants sous la garde d’une autre personne, à de courts trajets près du domicile, à une activité physique individuelle ou promenez votre animal de compagnie.

100 000 policiers et militaires mobilisés

Un système de contrôle sera également mis en place avec 100 000 agents sur les routes principales et secondaires: “A partir de cet après-midi [lunes], J’ordonne que les forces de sécurité soient déployées sur le terrain et me prépare à appliquer les contrôles “, at-il prévu.

Après l’annonce de ces mesures, de nombreux Parisiens se sont rendus ce matin, avant l’entrée en vigueur du couvre-feu, dans les gares pour quitter la capitale française.

Cette décision contredit les recommandations du gouvernement, qui a mis en garde contre le danger de contribuer à la propagation de Covid-19 avec l’utilisation de moyens de transport longue distance.

