La France considère l’attentat à la voiture piégée contre des officiers comme du terrorisme

PARIS (AP) – Un Français de 29 ans qui a allégué allégeance au groupe État islamique fait face à de possibles accusations de terrorisme après avoir enfoncé sa voiture dans la police, blessant trois officiers.

L’incident s’est produit lundi dans le nord-ouest de la banlieue parisienne de Colombes, alors que la police procédait à un contrôle d’identité. Le chauffeur a percuté des voitures de police et des motos de police, envoyant trois policiers à l’hôpital, a annoncé mardi le parquet national contre le terrorisme.

Le chauffeur a été arrêté et les enquêteurs ont trouvé un couteau dans sa voiture ainsi qu’une lettre faisant allégeance à l’EI et affirmant vouloir imposer la charia islamique dans le monde, selon le communiqué.

Les procureurs de la lutte contre le terrorisme ont décidé de reprendre l’enquête après que le conducteur a subi un examen psychologique mardi et a été jugé sain d’esprit.

L’homme, qui n’a pas été identifié, risque d’être accusé de liens avec le terrorisme criminel et de tentative de meurtre d’officiers dans le cadre d’une entreprise terroriste, selon le communiqué.

Plus de 200 personnes ont été tuées dans toute la France lors d’attaques de l’État islamique en 2015 et 2016, et la police et les soldats ont été à plusieurs reprises pris pour cible par des extrémistes violents.

La police a renforcé les contrôles dans les rues depuis que la France a imposé le mois dernier des mesures de confinement à l’échelle nationale pour lutter contre la pandémie de coronavirus.