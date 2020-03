La France de Macron secouée par le quatrième jour de grèves des transports au sujet des retraites

PARIS (AP) – Le Premier ministre français tient des réunions spéciales dimanche sur la refonte par le gouvernement du système national de retraite, alors que les problèmes de transport liés à la grève vont empirer dans les prochains jours.

L’enchevêtrement s’est poursuivi dimanche alors que les grèves entamaient leur quatrième journée, la plupart des trains français étant à l’arrêt. Quatorze lignes de métro de Paris ont été fermées, avec seulement deux lignes – utilisant des trains automatisés sans chauffeur – fonctionnant. Les liaisons internationales ont également subi des perturbations.

Lundi sera un test plus important de la force du mouvement de grève et de la patience des voyageurs. Les syndicats demandent que davantage de personnes quittent leur emploi lundi, lorsque les navetteurs retourneront au travail. Beaucoup de gens travaillaient à domicile ou prenaient un jour de congé lorsque la grève a commencé la semaine dernière, mais ce n’est pas viable si les grèves s’éternisent.

Mise en garde contre les risques pour la sécurité, le réseau ferroviaire national SNCF et la RATP de Paris ont averti les voyageurs de ne pas partir lundi au lieu d’emballer les quais pour les quelques trains en état de marche. “Le 9 décembre, restez chez vous ou trouvez un autre moyen de locomotion”, a expliqué la SNCF dans un message aux voyageurs.

Dans la perspective d’une semaine difficile, le Premier ministre Edouard Philippe tient des réunions dimanche après-midi et en soirée avec les ministres du gouvernement impliqués dans la réforme – et avec le président Emmanuel Macron, selon des responsables gouvernementaux.

Macron, un ancien banquier d’investissement centriste, soutient que la refonte de la retraite rendra un système alambiqué et dépassé plus équitable et financièrement viable. Les syndicats considèrent cependant la réforme comme une attaque contre les droits fondamentaux des travailleurs et craignent que les gens n’aient à travailler plus longtemps pour des pensions plus modestes.

Le gouvernement dit qu’il ne changera pas l’âge officiel de la retraite de 62 ans, mais le plan devrait inclure des conditions financières pour encourager les gens à travailler plus longtemps, car la durée de vie s’allonge.

De nouvelles manifestations à l’échelle nationale sont prévues mardi, et le Premier ministre devrait publier mercredi les détails du plan.

Les militants du gilet jaune se sont joints à la colère samedi, alors qu’ils ajoutaient la réforme de la retraite à leur liste de griefs économiques lors des manifestations à travers le pays. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants tapageurs lors de marches largement pacifiques à travers Paris et la ville de Nantes, dans l’ouest du pays.

