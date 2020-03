La France développe sa propre WhatsApp pour l’espionnage

Le récent attaque militaire aérienne des États-Unis contre la Syrie avec la France et le Royaume-Uni, les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Occident ont augmenté.

Au milieu de ce contexte, le Ministère français du numérique a rapporté ce lundi qu’il est développer votre propre service de messagerie crypté pour atténuer craint que des entités étrangères espionnent conversations privées entre hauts fonctionnaires.

En plus de l’attaque contre la Syrie, qui La russie déjà condamné et vous a lancé des menaces de représailles à l’ouestL’Europe a les yeux rivés sur confidentialité des données après avoir révélé la fuite d’informations de 87 millions d’utilisateurs de Facebook par la firme de données britannique Cambridge Analytica.

Pour la France, qu’aucune des principales applications de messagerie chiffrée au monde comme WhatsApp ou Telegram n’est basée sur leur territoire, augmente le risque des violations de données sur des serveurs en dehors du pays.

À la suite de problèmes de confidentialité, le gouvernement français avait déjà installé au début de l’année Outils de la société de sécurité française Thales sur le smartphone fonctionnant avec des fonctionnaires qui empêché l’utilisation de WhatsApp ou Telegram.

L’objectif de la France est que l’utilisation de l’application soit obligatoire pour tous ses officiels à partir de cet été

Pour l’instant, environ 20 fonctionnaires et hauts fonctionnaires testent la nouvelle application conçu par un développeur d’État. Selon la porte-parole du ministère, selon ., l’objectif est que pour l’été son utilisation est obligatoire pour l’ensemble du gouvernement français.

Nous devons trouver un moyen d’avoir un service de messagerie chiffré qui ne soit pas chiffré par les États-Unis ou la Russie. On commence à penser aux éventuelles violations qui pourraient se produire, comme nous l’avons vu avec Facebook, nous devons donc prendre les devants.

Bien que la porte-parole ait refusé de donner les noms des codes ou du service de messagerie, elle a indiqué que l’application cryptée du gouvernement français avait été développé sur la base d’un code d’utilisation libre trouvé sur Internet. Il a également noté qu’il pourrait éventuellement être mis à la disposition de tous les citoyens.

Le Royaume-Uni se prépare également

De son côté, le Royaume-Uni s’apprête à lancer une cyberattaque contre la Russie en représailles. au cas où le Kremlin déciderait de pirater le gouvernement britannique pour révéler des informations embarrassantes sur leurs ministres, députés ou autres personnalités, a rapporté dimanche le Times, citant des sources de sécurité anonymes.

Le Royaume-Uni soupçonne la Russie de tenter de révéler des informations compromettantes sur les membres de son cabinet

Depuis que le Royaume-Uni a blâmé la Russie pour la attaque perpétré le 4 mars contre l’ancien espion russe Sergey Skripal et sa fille Yulia en Angleterre, le Premier ministre britannique, Theresa May, a reçu des évaluations du risque de renseignement que le régime de Vladimir Poutine pourrait se venger révélant des informations compromettantes sur les membres de son cabinet.

L’avertissement intervient après l’attaque militaire en Syrie. Samedi dernier matin, des avions et des navires de guerre britanniques, américains et français ont tiré une salve d’artillerie de 105 missiles en moins de 10 minutes à environ 2h00, heure britannique, contre le régime de Bachar Al Assad après la mort de 75 personnes. Attaque chimique de Douma le 7 avril. Le général Joe Dunford, chef de l’état-major général américain, a indiqué que les forces occidentales visaient trois cibles liées au programme syrien d’armes chimiques, l’une près de Damas et les deux autres dans la région de Homs.

