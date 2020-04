La France devient le 4ème pays à déclarer 10 000 décès de coronavirus – National

Par Staff .

La France a officiellement enregistré plus de 10000 décès dus aux infections à coronavirus mardi, devenant le quatrième pays à dépasser ce seuil après l’Italie, l’Espagne et les États-Unis, tandis que le taux d’augmentation des décès est en hausse pour la deuxième journée consécutive.

Lors d’une conférence de presse, Jérôme Salomon, chef de l’autorité de santé publique, a indiqué que le nombre de personnes décédées de la maladie dans les hôpitaux français avait augmenté de 9% en une journée pour atteindre un total cumulé de 7 091, contre 10% lundi.

Mais il a ajouté que, y compris des données partielles sur le nombre de personnes décédées dans des maisons de soins infirmiers, le nombre total de décès dus à la maladie est passé à 10 328 contre 8 911 lundi, soit une augmentation de 16%, contre 10% lundi et 7%. Dimanche.

