La France dit non à l’extrême droite: Emmanuel Macron remporte les élections

(CNN) – Le président élu français Emmanuel Macron a promis de “combattre les divisions qui minent” le pays, après avoir battu la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Macron a remporté les élections françaises avec 65,68% des suffrages, 100% comptés. Le Pen a obtenu 34,32% des voix. La participation était de 75,34%.

Dans un rejet clair des principaux partis français, les électeurs se sont tournés vers le centriste indépendant pour aider à ramener l’unité dans un pays profondément fracturé.

Le résultat est remarquable si l’on considère que Macron a fait campagne sans parti traditionnel et sans expérience gouvernementale. A 39 ans, Macron sera le plus jeune président que la France ait jamais eu.

Après sa victoire, Macron a remercié ses supporters: «Je veux vous remercier. Merci du fond du cœur … je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie pour être digne de votre confiance… ».

Il a également reconnu que la France est un pays divisé: “De nombreuses difficultés nous affaiblissent depuis longtemps … des difficultés économiques … Je sais que le pays est divisé … Je comprends les doutes que beaucoup d’entre vous ont exprimés”, a déclaré Macron dans un discours au siège de votre équipe.

«Je comprends la colère, l’anxiété, le doute que beaucoup d’entre vous ont exprimé et c’est ma responsabilité de l’entendre.

“Une nouvelle page de notre histoire s’est ouverte ce soir, je veux que ce soit une page d’espoir et de rétablissement de la confiance, de renouvellement de notre vie publique.”

Longue marche

Dimanche soir, Macron s’est adressé à des milliers de fidèles à l’extérieur du Louvre à Paris, où il a également tenté de tendre la main à ceux qui avaient voté pour Le Pen.

Après une longue marche jusqu’à la scène alors que l’Ode à la joie était joué par Ludwig van Beethoven, l’hymne de l’Union européenne, Macron a parlé de la nécessité de l’unité.

Il a réprimandé ses partisans pour avoir hué la mention du nom de Le Pen et a plutôt exhorté le pays à s’unir.

“Je veux également dire un mot à ceux qui ont voté aujourd’hui pour Mme Le Pen”, a-t-il déclaré. “Non, ne vous en faites pas, aujourd’hui ils ont exprimé leur colère, leur consternation et parfois leurs convictions.

“Je les respecte, mais je ferai tout pour les cinq prochaines années pour m’assurer qu’il n’y a aucune raison de voter pour les extrêmes.”

Bourses Le Pen

Les résultats définitifs seront officiellement proclamés par le Conseil constitutionnel au milieu de la semaine prochaine, a déclaré le ministre français de l’Intérieur Matthias Fekl, qui a confirmé la victoire de Macron.

«Les progrès d’Emmanuel Macron sont assez clairs. Il a été élu jusqu’à présent avec plus de 60% des voix. “

«Ce soir, le peuple français a exprimé un choix démocratique clair. Je souhaite transmettre à Emmanuel Macron mes plus sincères félicitations. À un moment très important pour notre pays, à une heure très difficile pour l’Europe, je lui souhaite plein succès dans son mandat au service de la France ».

Même sans les résultats finaux, Le Pen a reconnu sa défaite peu de temps après la fermeture des bureaux de vote.

Le Pen a déclaré à ses partisans qu’il avait appelé Macron pour le féliciter et que les Français avaient choisi la continuité.

“J’ai appelé M. Macron pour le féliciter pour les élections”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que son parti entrera dans une nouvelle phase et qu’une nouvelle campagne débutera à partir de ce dimanche.

«Nous devons renouveler nos forces dans cet événement historique. Je propose que nous entamions une phase complètement nouvelle pour notre parti que les Français veulent et qui est absolument nécessaire. »

“J’exhorte tous mes partisans à se joindre à cette campagne.”

L’actuel président de la France, François Hollande, a également appelé Macron pour le féliciter.

“Sa large victoire confirme qu’une grande majorité de nos concitoyens a voulu s’unir autour des valeurs de la République et marquer leur lien avec l’Union européenne ainsi que l’ouverture de la France au monde”, a déclaré Hollande dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump a tweeté à propos de la victoire de Macron.

“Félicitations à Emmanuel Macron pour son grand triomphe aujourd’hui en tant que futur président de la France. J’ai hâte de travailler avec lui! »

Le Premier ministre britannique Theresa May s’est joint aux félicitations: “Je félicite chaleureusement @EmmanuelMacron pour son succès et je suis impatient de travailler avec lui sur un large éventail de priorités communes.”

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a également utilisé Twitter pour féliciter Macron et a demandé à la France et à l’Espagne de travailler “pour une Europe stable, prospère et plus intégrée”.

Le président du Mexique, Enrique Peña Nieto, a également félicité Macron.

Choix à haut risque

Ouverture des tables de vote en France à 8h (2 h HE) et fermé à 20 h 00 (14 h HE). Les sondeurs publient généralement des projections fiables du résultat net presque immédiatement après la clôture.

Jusqu’à 17 h (11 h HE), 65,30% des électeurs avaient voté, 6,5% de moins que ce qui avait été enregistré en même temps aux élections de 2012, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Au premier tour de cette élection, une participation de 69,42% avait en même temps été enregistrée.

Le nouveau président héritera d’un pays divisé.

La France souffre d’un chômage élevé, d’une économie stagnante et de problèmes de sécurité. Le gouvernement a du mal à gérer l’immigration et l’intégration.

Il y a deux semaines, lors du premier tour des élections, les électeurs ont rejeté les représentants des partis politiques traditionnels en France. Macron et Le Pen figurent sur une liste de 11 candidats, avec respectivement 24% et 21% des voix.

Depuis lors, Le Pen avait du mal à étendre son appel au-delà de sa base de partisans traditionnels, tandis que Macron avait tenté de convaincre les électeurs qu’il ne faisait pas partie de l’élite politique rejetée au premier tour.

Macron, 39 ans, a fait campagne sur une plateforme pro-européenne et pro-intégration. Le Pen, 48 ans, a suggéré qu’il chercherait à retirer la France de l’Union européenne et de l’OTAN, et à nouer des liens plus étroits avec la Russie.

Mercredi, les deux hommes ont échangé des insultes lors d’un débat face à face à la télévision française. Il a dit qu’elle était une menteuse qui a semé la division et la haine, alors qu’elle l’a accusé d’être doux envers le terrorisme et a déclaré qu’il gouvernerait une nation affaiblie devant son puissant voisin, l’Allemagne.

Moins de 24 heures après le débat, le procureur de Paris a ouvert une enquête préliminaire après que Macron a déposé une plainte contre Le Pen après avoir déclaré au cours du débat que son rival aurait un compte bancaire aux Bahamas.

Macron, un ancien banquier d’investissement qui a également été ministre de l’économie sous la présidence de François Hollande, a eu du mal à se connecter avec les électeurs des zones rurales et désindustrialisées du pays.

Il a été fortement critiqué pour ses festivités après le premier tour et a été qualifié d’arrogant par Le Pen.

Quelques heures avant la clôture officielle des campagnes vendredi, l’équipe de Macron a rapporté que le candidat avait été la cible d’une opération de piratage “massive et coordonnée”.

Environ 14,5 gigaoctets de courriels et de documents personnels et commerciaux ont été publiés sur le site Web de Pastebin.

Le parti de Macron a déclaré que les pirates avaient mélangé de faux documents avec des documents authentiques “pour créer de la confusion et de la désinformation”.

