La France dit que l’UE pourrait conclure un accord commercial «unique»… si le Royaume-Uni «est équitable»

Le ministre français du commerce a déclaré que l’Union européenne est prête à offrir un accord commercial «unique», mais seulement si le Royaume-Uni respecte les réglementations environnementales, les politiques d’aides d’État et les lois du marché du travail de Bruxelles.

S’adressant au Financial Times, Jean-Baptiste Lemoyne a déclaré que l’accord à conclure d’ici la fin de la période de transition ne “ressemblerait à aucun autre accord bilatéral, à aucun autre accord commercial” que l’UE ait signé.

Cependant, M. Lemoyne a souligné que l’UE s’attendrait à ce que le Royaume-Uni négocie dans un esprit de “fair-play” et que les “règles du jeu équitables” restrictives des normes réglementaires que la Grande-Bretagne aurait espéré échapper au Brexit “seront au cœur de nos demandes pour la relation future ».

“Nous avons un intérêt mutuel à préserver ce flux de marchandises et à éviter le dumping”, a déclaré le ministre français du Commerce.

Le mois dernier, le ministre français de l’Europe a exigé de la même manière qu’un futur accord commercial dépende de la conformité du Royaume-Uni à des réglementations spécifiques afin que le Brexit Grande-Bretagne ne devienne pas un «paradis fiscal aux portes de l’Europe».

«Nous demandons à nos entreprises de respecter les enjeux environnementaux, sociaux et fiscaux. Nous devons être capables de travailler équitablement », avait déclaré Amélie de Montchalin.

Le ministre Lemoyne a ajouté que le Conseil européen des dirigeants des États membres de l’UE pourrait ne pas passer un accord qui s’écarte des normes européennes spécifiées. Il a déclaré: «Les parlements nationaux ont montré qu’ils sont de plus en plus exigeants en matière d’accords commerciaux, notamment en matière de droits sociaux et d’environnement.»

Merkel: «Concurrent potentiel» de la Grande-Bretagne après le Brexit pour l’UE https://t.co/MhCZxw3GfD

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 15 octobre 2019

Cependant, il s’agit d’une expression rare d’une voix européenne exprimant l’ouverture à un accord commercial entre Bruxelles et Londres – provenant notamment du cabinet de l’un des pays les plus puissants du bloc, la France.

Le commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et la France vaut 85 milliards de livres sterling, et exprimant une prise de conscience accrue de la dépendance de la France à maintenir ces liens commerciaux solides, M. Lemoyne a déclaré: «Nous avons besoin d’un bon accord pour garantir des emplois et une croissance des deux côtés de la Manche. “

Des rapports suggèrent que M. Johnson prévoit d’abandonner les normes de “règles du jeu équitables” pour rendre le Royaume-Uni plus compétitif et plus ouvert aux investissements étrangers.

S’adressant à des hommes d’affaires nord-américains en septembre à New York, le Premier ministre avait fait allusion à des réformes majeures de la réglementation et de la fiscalité post-Brexit qui élargiraient la portée mondiale du Royaume-Uni.

«Nous allons profiter de toutes les libertés que le Brexit peut accorder, que ce soit de nouveaux abattements fiscaux pour les entreprises ou des contrats de marchés publics plus rapides ou la création de nouveaux ports francs, de zones d’entreprises, en élaborant de meilleures réglementations pour les secteurs où le Royaume-Uni est le leader mondial. [… and] des taux d’imposition plus compétitifs », avait déclaré le Premier ministre.

Blair craint que les prochaines négociations ne se terminent sans accord, l’UE ne veut pas que le Royaume-Uni devienne un «concurrent offshore» https://t.co/6KFpt7lIjd

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 28 octobre 2019

Si M. Johnson s’engage à rendre le Royaume-Uni plus compétitif sur le marché mondial, respecte son engagement manifeste de ne pas prolonger la période de transition au-delà de décembre 2020, et l’UE reste inflexible, le Royaume-Uni pourrait toujours sortir des négociations dans un “ No Deal 2.0 ”, commerce avec le bloc aux conditions de l’OMC.

Le mois dernier, le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, a déclaré que «parce que nous [the EU] veulent avoir des garanties solides sur les aspects de règles du jeu équitables »,« aucun accord »ne pourrait se produire fin décembre 2020.

Obsessive Remainer Tony Blair est encore plus confiant que le Royaume-Uni ne signera pas d’accord commercial restrictif avec l’UE d’ici la fin de l’année prochaine, ayant déclaré que «l’issue probable» des négociations «n’est pas un accord».

M. Blair a déclaré: «L’Europe est désormais avertie par la Grande-Bretagne et ses ministres que la Grande-Bretagne veut que le Brexit soit compétitif en matière de fiscalité et de réglementation, pour devenir un concurrent offshore avec l’Union européenne. Ce qui est absolument clair, c’est que l’Europe n’en aura pas. »

Eurocrat craint une relation plus étroite entre le Royaume-Uni et les États-Unis après le Brexit https://t.co/TWTfLN9nFV

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 9 septembre 2019