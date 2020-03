La France élit son prochain président lors d’un vote au résultat imprévisible

(CNN) – Les Français votent ce dimanche pour choisir leur prochain président après une campagne volatile éclipsée par un attentat terroriste à Paris la semaine dernière.

Avec 11 noms sur le bulletin de vote, aucun candidat ne devrait obtenir la majorité. Seuls quatre des prétendants ont de réelles options pour se qualifier pour le deuxième tour prévu en mai.

Les quatre premiers candidats sont Marine Le Pen, leader du parti d’extrême droite Front national; François Fillon, conservateur frappé par des scandales; Emmanuel Macron, un centriste récemment né, et Jean-Luc Melenchon, à l’extrême gauche. Les deux personnes qui obtiendront le plus de votes ce dimanche se rencontreront au second tour le 7 mai.

Quelque 47 millions de citoyens sont enregistrés pour voter et les derniers sondages suggèrent que les résultats seront très fermés. Cela signifie que la France pourrait finir par choisir entre l’extrême droite et l’extrême gauche, ou qu’une figure forte de l’extrême droite fait face à un novice en politique.

Benoit Hamon est le candidat du Parti socialiste au pouvoir, mais les sondages indiquent qu’il lui a été difficile d’attirer le public.

Sécurité et immigration, les principaux enjeux

Les tables de vote ont ouvert ce dimanche à 8h00. (2 h HE) à travers le pays et à midi, près de 30% des électeurs avaient voté. Les premiers résultats sont attendus la nuit.

La sécurité a été renforcée pour le vote, qui se tient à 70 000 tables. Des policiers supplémentaires ont été déployés dans les rues de Paris et dans d’autres parties du pays.

Le président François Hollande a voté à Tulle, dans le sud-ouest de la France. Hollande a été si impopulaire pendant sa présidence qu’il a pris la décision inhabituelle de ne pas briguer un second mandat.

La France a subi la pire attaque terroriste sur son territoire sous le gouvernement Hollande, avec 130 personnes tuées lors des attentats de Paris en novembre 2015.

On ne sait pas comment le vote sera affecté après l’attaque de jeudi sur le populaire boulevard des Champs-Elysées à Paris, dans laquelle un policier a été tué.

Mais c’est certainement dans l’esprit des candidats, et dans celui de Hollande, qui a reconnu que la France traversait des moments difficiles.

“Nous sommes dans une période, mais cette période n’est ni récente ni terminée, nous devons donc mobiliser de nombreuses ressources, notamment pour les deux jours de l’élection présidentielle puis législative. Et pour les Français, je pense que le meilleur message qu’ils peuvent envoyer est de montrer que la démocratie est plus forte que tout. “

La sécurité a inévitablement été un problème de campagne, tout comme l’immigration et l’économie. De nombreux électeurs pensent que les politiques d’immigration actuelles ont accru le chômage en France et contribué aux attentats terroristes meurtriers des deux dernières années.

Les principaux candidats ont annulé leurs événements vendredi – le dernier jour de la campagne – et ont plutôt fait des déclarations télévisées dans lesquelles ils ont concouru pour envoyer le message le plus fort sur la sécurité et avec la promesse de vaincre l’Etat islamique, qui a revendiqué l’attaque.

Mais ce qui est clair, c’est qu’il existe un appétit important pour le changement.

«Je ne suis pas très politique, (mais) nous pouvons voir que dans le monde les choses ne se passent pas comme prévu. En France, nous pensons que certaines personnes ne sont pas satisfaites de la situation actuelle », a déclaré un électeur à CNN à Paris.

