La France entre dans “l’état d’urgence sanitaire”

Le Parlement a approuvé dimanche (22/03/2020) un texte «pour lutter contre l’épidémie de COVID-19» et ce mardi (24/03/2020) il a été publié au bulletin officiel.

Le texte prévoit le nouveau régime “état d’urgence sanitaire”, suivant le modèle de l’état d’urgence prévu par une loi de 1955, et activé après les attentats de novembre 2015 à Paris, qui ont fait 130 morts.

Les députés de l’opposition ont critiqué les “larges” restrictions aux libertés et le “pouvoir colossal” accordé au gouvernement, face au nouveau coronavirus qui a tué au moins 860 personnes en France.

Le nouveau régime d’exception comprend des mesures qui limitent les libertés de circulation, de réunion et d’entrepreneuriat.

La violation des règles d’emprisonnement est sanctionnée d’une amende de 135 euros, qui s’élève à 1 500 euros en cas de récidive “dans les 15 jours” et à 3 700 euros et un maximum de six mois de prison en cas de quatre à 30 jours .

Il y a une semaine, le président Emmanuel Macron a ordonné que les déplacements soient “considérablement réduits pendant au moins 15 jours” pour “limiter autant que possible les contacts” et lutter contre la propagation du coronavirus.