La France envisage la possibilité de nationaliser certaines entreprises

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s’est déclaré mardi prêt à utiliser “tous les moyens” à sa disposition, dont la nationalisation, pour “protéger” les entreprises françaises menacées par l’épidémie de coronavirus.

Pour limiter les conséquences économiques liées à l’épidémie de coronavirus, notamment les cascades de faillites d’entreprises, le gouvernement français va constituer un arsenal immédiat de 45 milliards d’euros (report ou annulation des cotisations sociales ou fiscales, mesures de réduction du temps de travail travail, etc.). Et il prévoit d’aller encore plus loin.

“Je n’hésiterai pas à utiliser tous les instruments à ma disposition pour les entreprises attaquées sur les marchés”, a déclaré Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie et des Finances, lors d’une conférence de presse le mardi 17 mars. “Les banques françaises sont attaquées sur les marchés, mais ils sont très solides », a-t-il souligné.

“Je peux même utiliser le terme de” nationalisation “si nécessaire. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition”, a déclaré le ministre.

Alors que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a interdit les ventes à découvert, c’est-à-dire les opérations par lesquelles les investisseurs spéculent à la baisse, pendant 24 heures, le ministre de l’Économie et des Finances s’est déclaré disposé à aller plus loin. au-delà de ces mesures, en mentionnant la possibilité de prolonger ce délai à un mois.

Lignes de drapeau

Certains groupes, comme Air France-KLM, subissent en effet un test difficile en Bourse et ont vu leur capitalisation s’estomper en quelques jours.

En Italie, le gouvernement souhaite nationaliser Alitalia, en difficulté depuis des années, mais sans préciser les termes et conditions. “Ce n’est pas une situation facile, cette expérience [del coronavirus, nota del editor] cela a renforcé ma conviction qu’une entreprise nationale est stratégique pour notre pays “, a déclaré mardi à Rai News 24 la ministre des Transports Paola De Micheli.

(Avec des agences)

.