La France envoie un porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient

Le porte-avions à propulsion nucléaire de la France, Charles de Gaulle, a pour mission de soutenir le Moyen-Orient pour soutenir les opérations militaires du pays dans la région, a déclaré jeudi le président Emmanuel Macron. Il a ajouté qu’une force de protection est fournie par des éléments navals d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne et de Grèce.

“Le porte-avions soutiendra les opérations de Chammal (au Moyen-Orient) de janvier à avril 2020 avant de se déployer dans l’océan Atlantique et la mer du Nord”, a déclaré Macron lors d’un discours de nouvel an à l’armée française rapporté par . et porté par la France. Service 24 fils.

Le déploiement intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Iran et les États-Unis, et les inquiétudes françaises concernant la lutte contre les terroristes de l’État islamique pourraient être affaiblies dans ce contexte.

Le porte-avions et son groupement tactique de navires de guerre qui l’accompagneront seront déployés dans la région plus tard ce mois-ci et se termineront en avril.

L’armée française a lancé l’opération Chammal, visant à soutenir l’armée irakienne dans la lutte contre l’État islamique, en 2014.

“Une fois de plus, notre porte-avions sera le centre des opérations combinées entre plusieurs pays européens”, a déclaré Macron.

“L’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Grèce participeront à l’escorte du Charles de Gaulle au cours de cette mission”, a-t-il ajouté.

Le navire de guerre a récemment terminé une mise à niveau de 18 mois à un coût de 1,5 milliard de dollars (5,5 milliards de dirhams) qui comprenait des modifications au radar et aux systèmes d’atterrissage du pont du navire.

Son groupement tactique se compose généralement de trois destroyers, un sous-marin et un navire de ravitaillement.

Le transporteur a également soutenu la campagne de l’OTAN en Libye en 2011, et avant cela, a participé à des opérations de survol de l’Afghanistan en 2001.

