La France est la cible de plus d’attaques terroristes islamiques que tout autre État de l’UE

La France est l’État membre européen le plus touché par le terrorisme islamique radical selon une étude qui montre que plus de la moitié des attaques terroristes dans l’UE ont eu lieu dans le pays.

L’étude, publiée par la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), a examiné les attaques terroristes islamiques radicales de 1979 au 31 août 2019 et a découvert que la France avait été victime de 71 attaques au cours de cette période qui ont fait 317 morts, a rapporté le journal Le Rapports Figaro.

Entre 1979 et 2012, le pays n’a connu que 29 attaques et 45 tués, mais à l’ère du groupe terroriste État islamique, les attaques sont passées à 42 avec 272 morts en seulement six ans.

Environ 54,3% des attaques dont l’État islamique a été le mérite se sont produites en France, les soldats et les policiers étant les cibles les plus fréquentes des terroristes.

La capitale française, Paris et sa banlieue interdite de Seine-Saint-Denis, ont été les plus touchées, ainsi que d’autres régions qui ont constaté des problèmes de radicalisation islamique.

France: plus de 250 terroristes islamiques condamnés devraient être libérés d’ici 2022 https://t.co/GunX8p2vAx

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 25 mai 2019

L’étude a également examiné l’effet mondial du terrorisme islamiste, notant qu’il y avait eu 33 769 attaques terroristes islamiques dans le monde de 1979 à 2019, et 167 096 tués en conséquence. La grande majorité des attaques, 89,1%, ont eu lieu dans la plupart des pays musulmans et près de 90% ont été perpétrées par des musulmans sunnites, ont-ils constaté.

L’État islamique est, selon les données, le plus meurtrier de tous les groupes terroristes radicaux au cours de la période, avec un total d’environ 50 000 morts.

La France a également connu de nombreuses attaques déjouées ces dernières années, avec cinq attaques majeures déjouées au cours des premiers mois de cette seule année.

Dans un complot particulièrement horrible, deux militants islamistes ont comploté pour prendre en otage des enfants de la maternelle, leurrant à la police puis tuant à la fois la police et les jeunes enfants. Les auteurs potentiels ont été arrêtés à Paris avant de pouvoir lancer le complot.

D’autres complots pourraient se profiler dans les années à venir, la France s’attendant à voir plus de 250 terroristes sortir des prisons d’ici 2022.

