La France est la plus faible des trois plus grandes économies d’Europe

(CNNMoney) – La France est prise dans une grande course.

La troisième économie d’Europe a connu des années de croissance anémique, de chômage élevé et de déficit budgétaire, tandis que ses voisins comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont connu une reprise plus forte depuis la crise financière mondiale.

Les troubles économiques du pays sont un problème majeur lors des élections présidentielles.

Avant le début du vote ce dimanche, l’élection avait été réduite à une course à quatre entre des candidats de tous les horizons politiques. Deux d’entre eux – la politique d’extrême droite Marine Le Pen et le socialiste Jean Luc Mélenchon proposaient des idées radicales sur la façon d’améliorer l’économie – sont opposés aux accords de libre-échange et sont de grands détracteurs de l’euro.

Mélenchon a été exclu du scrutin après le vote de ce dimanche, mais Le Pen est arrivé en deuxième position et affronte désormais le candidat du centre Emmanuel Macron pour l’élection finale.

L’un de vous a-t-il la bonne prescription pour soigner la France?

Après des années de croissance lente, les chiffres du PIB du pays augmentent enfin. Mais ils restent à des niveaux très bas.

L’économie française a progressé de 1,2% en 2016, selon le Fonds monétaire international. Les deux plus grandes économies d’Europe – l’Allemagne et la Grande-Bretagne – ont connu une croissance de 1,8% au cours de la même période.

Le FMI prévoit une croissance de seulement 1,4% pour la France en 2017, l’un des taux les plus faibles de l’Union européenne.

La France tente également de réduire son taux de chômage, proche de 10%. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de la zone euro et plus du double du taux de chômage en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Le problème du chômage est encore pire pour les jeunes: 24% des jeunes de 15 à 24 ans n’ont pas d’emploi.

La dette publique, quant à elle, a atteint près de 90% du PIB, contre seulement 58% il y a dix ans.

Il y a cependant quelques points lumineux. La France a des inégalités de revenus relativement faibles et moins de ses citoyens sont menacés de pauvreté qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

Le pourcentage du PIB que le gouvernement consacre aux programmes sociaux et sociaux est beaucoup plus élevé en France que dans les autres grandes économies.

Le généreux système de protection sociale a entraîné des déficits budgétaires plus importants, mais le système de santé français a désespérément besoin de plus d’argent.

Le FMI a appelé à des réformes économiques pour contrôler les dépenses publiques.

