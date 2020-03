La France et l’Allemagne ferment des écoles dans les zones de grappe de coronavirus

PARIS (AP) – Des dizaines de milliers d’élèves dans les zones de clusters de virus sont rentrés de l’école en France mardi, avec un plus petit nombre en Allemagne et en Pologne confrontés à des quarantaines ou à des jours sans classe.

Le ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu’environ 120 écoles ont été condamnées à fermer, la plupart en Bretagne et dans la région de l’Oise au nord de Paris, qui ont été durement touchées par le COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a déclaré à la télévision LCI qu’il était probable que davantage d’écoles pourraient fermer et a confirmé qu’il avait ordonné un gel de tous les voyages scolaires. Mais il a mis en garde contre toute précipitation vers un arrêt général du système éducatif.

“Il ne serait pas logique de confiner tout le monde à la maison, de paralyser le pays”, a-t-il déclaré.

L’Italie a fermé des écoles dans les régions durement touchées de Lombardie et de Vénétie la semaine dernière et la fermeture d’écoles en Émilie-Romagne a été annoncée le week-end dernier. Toutes les sorties étudiantes ont été annulées dans tout le pays, y compris les activités parascolaires hors site. De plus, une poignée d’écoles sont fermées ou mises en quarantaine en Allemagne et même en Pologne, qui n’a jusqu’à présent aucun cas confirmé de la maladie.

Par ailleurs, l’Ukraine a annoncé mardi son premier cas confirmé de nouveau virus chez un homme récemment arrivé d’Italie.

Alors que le nouveau coronavirus s’installe en Europe, le continent fait face aux mêmes complications que celles observées en Asie il y a quelques semaines, notamment un bateau de croisière avec des centaines de passagers désormais piégés en Norvège.

À Haugesund, dans le sud de la Norvège, un navire de croisière allemand de 1 200 passagers attendait que les résultats des tests de deux passagers qui étaient à terre soient testés pour le virus, a annoncé la radio norvégienne NRK. L’Aida Aura était censé avoir quitté le port lundi mais était toujours à Haugesund mardi et les passagers étaient maintenus à bord.

Les voyageurs du nord de l’Italie, ainsi que de la Corée du Sud et de l’Iran, sont désormais interdits à Singapour et ne seront pas autorisés à entrer ni même à transiter dans le pays. Et l’Arabie saoudite a conseillé aux citoyens et aux résidents de reporter leurs voyages en Allemagne et en France en raison de la propagation du coronavirus dans ces pays.

Le Salon international de l’automobile de Genève a eu recours à la mise en ligne des dévoilements de produits des constructeurs automobiles et des conférences de presse mardi après l’annulation du salon de cette année. BMW a présenté son élégant concept car électrique i4 lors d’une conférence de presse numérique à Munich, tandis que les concurrents Daimler et Volkswagen ont organisé leurs propres événements en ligne.

Le gouverneur italien se met en quarantaine après qu’un membre du personnel ait été testé positif au #Coronavirus https://t.co/rqaFYVSibJ

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 2 mars 2020