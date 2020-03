La France et l’Allemagne lancent l’UEFA Nations League

L’Allemagne, dont l’élimination précoce en Russie lors de la dernière Coupe du monde pique encore, et la France, championne en titre, se retrouveront ce jeudi à Munich en Ligue des Nations dans un duel de titans qui servira à jauger le niveau actuel des deux.

Les deux équipes entament la nouvelle compétition imaginée par l’UEFA dans des situations diamétralement opposées.

Alors que la France, double championne du monde et bien d’autres en Europe, a toujours la joie du titre mondial remporté en été frais, l’Allemagne, avec quatre sceptres universels et trois continentaux, continue de tirer la honte de l’élimination en phase de groupes.

Pour surmonter l’échec

L’Allemagne de Joachim Löw tentera de tourner la page de la débâcle subie lors de la Coupe du monde en Russie lors de leur premier match à la Ligue des Nations où ils accueilleront le champion du monde France à Munich.

Löw, en partie pour le crédit de ses travaux antérieurs et pour la mémoire du titre mondial 2014, a reçu le soutien de la Fédération allemande de football (DFB) et a décidé de diriger le nouveau départ.

“J’ai vu une position d’autocritique sur tous les joueurs”, a déclaré Löw mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match de jeudi.

La majeure partie de l’appel est composée de joueurs qui ont participé à la débâcle russe et d’autres qui, bien qu’ils n’étaient pas en Coupe du monde, ont longtemps été habituels aux appels pour Löw, comme l’attaquant de Manchester City, Leroy Sané.

Les pertes les plus notables sont celles de Mesut Özil, qui a démissionné de l’équipe nationale, et de Sami Khedira, qui n’a pas été appelé, tandis que les nouveautés sont les défenseurs Thilo Kehrer et Nico Schulz et le milieu de terrain Kai Havertz.

Sans pression

L’équipe française de Didier Deschamps se retrouvera pour la première fois depuis que le 15e champion du monde a été consacré pour la deuxième fois le 15 juillet, battant la Croatie 4-2.

Antoine Griezmann, de l’Atlético de Madrid, et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain (PSG), sont les têtes d’affiche de l’équipe française pragmatique et efficace, qui semble solide sur le plan défensif avec Samuel Umtiti (Barcelone) et Raphel Varane (Real Madrid ).

Deschamps a appelé 22 des 23 champions en Russie parce que le gardien de Marseille Steve Mandanda est blessé. À la dernière minute, un autre gardien de but, le starter Hugo Lloris (Tottenham), a été tué en raison de problèmes physiques.

L’entraîneur a appelé Benot Costil, des Girondins de Bordeaux, et pour la première fois Benjamin Lecomte, de Montpellier.

Même

Le bilan de l’Allemagne et de la France lors des deux derniers tournois officiels est équilibré.

L’Allemagne a éliminé la France lors des quarts de finale 2014 au Brésil (1-0), mais «les bleus» l’ont retourné avec un zéro à deux en demi-finale de la Coupe Euro 2016