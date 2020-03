La France face à la deuxième journée de grève contre la réforme Macron

La National Railways Society (SNCF) a déclaré ce vendredi dans un communiqué qu’en moyenne seulement 10% des trains à grande vitesse (TGV) circuleraient, un pourcentage encore plus faible des autres trains longue distance, 15% des trains à proximité à Paris et 30% des régionaux, mais surtout remplacés par des bus.

Les trains avec l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne continueront également d’être suspendus; avec la Suisse, il n’y aura qu’un aller-retour Paris-Bâle; avec Londres, la moitié de l’Eurostar sont programmés; et avec la Belgique et la Hollande les deux tiers du Thalys.

Bien qu’avec moins d’impact que ce jeudi, la circulation a également été affectée dans le réseau de transport métropolitain parisien, selon l’entité qui le gère (RATP). Seules deux lignes de métro, les deux seules automatisées, garantissent un trafic normal; neuf ont été suspendus, deux de moins qu’hier, et dans cinq autres le débit a diminué, dans certains cas un quart.

Confitures de kilométrage

Par ailleurs, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé hier aux compagnies aériennes de réduire de 20% leurs horaires de vol à destination et en provenance des aéroports de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

Tôt le matin, à 07h30 (06h30 GMT), il y a eu 292 kilomètres d’embouteillages en région parisienne, contre la centaine de kilomètres habituels, a indiqué la chaîne “BFM TV”, qui a également souligné que sept des huit raffineries françaises sont toujours en grève. .

Les syndicats protestent contre le projet de l’exécutif de remplacer les 42 régimes de retraite actuels par un système de points dans lequel chaque euro coté donne à chacun les mêmes droits.

Les plus de 250 manifestations organisées hier contre cette réforme ont rassemblé 806 000 personnes à travers le pays, selon le décompte des policiers, et plus de 1,5 million, selon le syndicat CGT.