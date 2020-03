La France fait face à des semaines difficiles dans sa lutte contre le coronavirus, prévient le Premier ministre – National

PARIS – Les deux prochaines semaines seront les plus difficiles à ce jour dans la lutte contre le coronavirus en France, a averti samedi le Premier ministre Edouard Philippe alors que son gouvernement se précipitait pour ajouter des lits de soins intensifs et des équipements de protection des sources.

L’épidémie s’est d’abord installée dans l’est de la France, où les hôpitaux sont débordés, et s’est propagée vers l’ouest. Les médecins de la grande région parisienne ont indiqué que leurs unités de soins intensifs seraient pleines d’ici la fin du week-end.

“Nous menons une bataille qui prendra du temps”, a déclaré Philippe lors d’une conférence de presse. “Les deux premières semaines d’avril seront plus difficiles que les deux que nous venons de vivre.”

Pour libérer des lits de soins intensifs dans les zones les plus touchées, l’armée et les secouristes ont intensifié ce week-end le transfert des patients vers les régions les moins touchées, en utilisant un hélicoptère militaire et un train spécialement adapté.

Flambée de coronavirus: la France impose des restrictions de circulation pour contenir la propagation du virus

Samedi, le coronavirus avait fait 2314 morts en France, avec plus de 37575 cas confirmés, selon les chiffres officiels.

Le décompte du gouvernement ne tient compte que des personnes décédées à l’hôpital, mais les autorités disent qu’elles seront en mesure de compiler des données sur les décès dans les maisons de retraite à partir de la semaine prochaine, ce qui devrait entraîner une augmentation marquée des décès enregistrés.

Dans le sud de la France, l’autorité sanitaire d’Occitanie a signalé 11 décès dans une maison de repos près de Montpellier. Des dizaines de personnes âgées sont décédées dans des cas séparés.

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré qu’il demanderait aux foyers de soins d’isoler chaque résident âgé afin de lutter contre le virus parmi les plus vulnérables. «Nous devons aller plus loin pour protéger les personnes vulnérables dans les maisons de soins infirmiers», a déclaré Veran.

Alors que le nombre de cas de ballons et d’hôpitaux est en difficulté, les médecins, les soignants et les policiers se sont plaints d’une grave pénurie d’équipements de protection.

Coronavirus dans le monde: 28 mars 2020

Veran a déclaré que le gouvernement avait ordonné à plus d’un milliard de masques faciaux, la plupart en provenance de Chine, de s’approvisionner, le pays utilisant environ 40 millions chaque semaine pendant la crise.

Les hôpitaux se sont précipités pour ajouter des lits de voiture intensifs et ont annulé les opérations non essentielles. Il y avait maintenant 10 000 lits de soins intensifs dans tout le pays, soit le double de la capacité au début de l’épidémie, et 4 500 autres étaient ciblés, a déclaré Veran.

Mais les médecins ont averti que les lits seuls étaient insuffisants.

“Nous manquons de main-d’œuvre”, a déclaré à BFM TV Djillali Annane, responsable des soins intensifs à l’hôpital Raymond Poincaré aux portes de Paris.

Des étudiants en médecine sont en cours de rédaction pour aider à atténuer la pénurie de personnel.

Éclosion de coronavirus: Trudeau dit aux Canadiens de «garder le rythme» avec l’éloignement social et l’auto-isolement

Une décision sera prise dans une semaine sur une nouvelle prolongation d’un verrouillage sans précédent au-delà du 15 avril, a déclaré le Premier ministre. En France, les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour acheter des produits d’épicerie, aller travailler si nécessaire ou se faire soigner.

“Nous ne pourrons voir que les premiers signes de l’impact du verrouillage vers la fin de la semaine prochaine”, a déclaré Arnaud Fontanet de l’Institut Pasteur lors de la même conférence de presse.

