La France fait face à un record historique de près de 140 000 demandes d’asile

La France fait face à une autre année record pour les demandes d’asile après que le sénateur François-Noël Buffet a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 12% des demandes d’asile depuis 2018.

L’année précédente, 123 000 demandes d’asile ont été enregistrées, une année record qui a dépassé la plus haute précédente en 2017. Selon la déclaration du sénateur, le pays pourrait faire face à un total d’environ 138 000 demandes d’asile cette année, rapporte Le Figaro.

Selon le sénateur Buffet, membre des républicains de centre droit, le gouvernement ne prévoit aucune croissance des demandes en 2020 et affirme que le nombre se stabilisera largement après l’année prochaine également.

Il a ajouté que l’augmentation de 9,8% du budget de l’immigration, soit un total de deux milliards d’euros, pourrait ne pas suffire et a ajouté que les demandes d’asile ont «presque quadruplé en dix ans».

“La France est tombée à un niveau record cette année en termes de taux d’exécution des décisions d’expulsion”, a-t-il ajouté, précisant que sur les 132 000 arrêtés d’expulsion prononcés en 2018, seuls 20 000 ont été effectivement exécutés.

La fraude documentaire, a déclaré Buffet, était également une tendance de plus en plus inquiétante en France avec au moins 10000 cas par an, dont près de la moitié, 48%, en 2018 pour de faux documents d’identité. Neuf sur dix des auteurs de ces escroqueries sont des ressortissants étrangers.

L’année dernière, la police montpelliéraine a démantelé un faux réseau d’identité géré par des migrants ivoiriens qui aurait coûté des millions d’euros aux contribuables français.

Les cas de migrants adultes se faisant passer pour des mineurs ont également augmenté de 127% en 2018 avec 822 cas. De tels cas ont été courants dans divers pays européens en raison du traitement préférentiel pour les mineurs et du fait qu’il était plus difficile pour le gouvernement d’expulser les migrants mineurs.

Dans un cas plus tôt cette année, il a été révélé qu’un migrant qui s’était présenté à un poste de police de la commune d’Angoulême dans le sud-ouest de la France affirmant avoir 17 ans avait en fait 47 ans. il avait auparavant utilisé pour entrer en Espagne.

