La France ferme 15 mosquées et écoles liées à l’islamisme

Le gouvernement français a fermé des mosquées, des écoles et des associations liées à la propagation de l’idéologie islamiste dans quinze quartiers du pays.

Vendredi, le secrétaire d’État français à l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé la fermeture de 130 débits de boissons, 12 lieux de culte, trois écoles et neuf associations liées à l’islamisme radical.

“Nous luttons contre l’islamisme politique qui suggère que la loi de Dieu est supérieure à celle de la République”, a-t-il déclaré aux médias français. Il a ajouté qu’à son avis, l’islamisme politique ne devrait pas être confondu avec la religion de l’islam en général.

Bien que Nuñez ait noté que les fermetures se sont produites dans quinze quartiers différents, il n’a pas identifié quels quartiers spécifiques étaient touchés par les fermetures. Ces fermetures s’inscrivent dans le cadre du Plan national de prévention de la radicalisation (PNPR).

Plus tôt en avril, le président français Emmanuel Macron a promis d’aborder la question de l’islam politique dans la deuxième partie de son mandat de cinq ans, en disant: «La laïcité est la possibilité de croire en Dieu ou de ne pas croire en lui… de ne jamais imposer sur la société une religion ou nuire aux règles de la République pour ce faire. “

“Quand on parle de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité, on parle du communautarisme qui s’est installé dans certains milieux, d’un islam politique qui veut se séparer de notre République”, a-t-il ajouté.

Les idéologies islamiques radicales, comme le salafisme, sévissent dans les cercles intellectuels islamiques en France, selon l’expert franco-tunisien de l’islam Hakim el Karoui de l’Institut Montaigne, qui a produit un rapport pour le président français l’année dernière.

M. el Karoui a également souligné la croissance de l’influence étrangère de pays comme la Turquie et l’Arabie saoudite, qui, selon lui, financent des mosquées et des imams qui promeuvent des souches plus fondamentalistes et radicales de la religion.

