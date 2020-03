La France ferme des magasins «non essentiels» et entre dans la phase 3 de l’épidémie

La France a annoncé samedi 14 mars la fermeture à partir de minuit (heure locale) de “tous les lieux publics non essentiels”, tels que les bars, restaurants et cinémas, et le passage à la phase 3 de l’épidémie, ce qui implique que le coronavirus Il est présent sur tout le territoire. Cependant, le premier tour des élections municipales de ce dimanche aura lieu.

Sur un ton sérieux, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi soir lors d’une conférence de presse que la France entrait dans le redouté mais attendu phase 3, c’est-à-dire que le coronavirus est présent sur tout le territoire. Au moment de l’annonce, la France avait

4500 cas de contagion et 91 morts, 860 nouveaux cas et douze décès de plus que la veille.

Le samedi après-midi, celui qui écrit ici pouvait voir beaucoup de monde dans la rue, dans les cafés, dans les grands magasins comme Le Bon Marché, peut-être que les gens sentaient déjà que tous ces magasins allaient bientôt fermer et voulaient profiter de leur propre chemin jusqu’au dernier moment.

Mais l’annonce a surpris par la rapidité avec laquelle elle est arrivée et son application rapide. Le Premier ministre a souligné que seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac (bureau de tabac, magasin où les cigares et les timbres sont vendus) ou les stations-service peuvent ouvrir.

Les élections municipales auront lieu ce dimanche

Au lieu de cela, le premier tour des élections municipales se tiendra le dimanche 15 mars, comme prévu, à condition que “les instructions données soient strictement respectées et que la priorité soit donnée aux personnes âgées et vulnérables”, a ajouté Philippe, qui a demandé aux Français la “tranquillité” et la “civilité”.

“Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens continueront d’être ouverts”, a déclaré le Premier ministre.

“Les transports urbains continueront de fonctionner”, a-t-il dit, bien que le gouvernement ait demandé aux Français de limiter “leurs déplacements et, en particulier, d’éviter les déplacements interurbains”.

“Je veux dire ceci sérieusement: nous devons tous faire preuve de plus de discipline dans l’application de ces mesures”, a insisté Philippe, rappelant que “les premières mesures de limitation de concentration n’ont pas été parfaitement appliquées”.

Le Premier ministre a appelé à la réduction des “rassemblements d’amis et de familles” et à l’utilisation des transports publics, sauf pour aller au travail, “si la présence physique sur le lieu de travail est essentielle”.

“Nous sommes confrontés au début d’une épidémie rapide sur l’ensemble du territoire national, nous sommes donc passés à la phase 3”, a déclaré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de la conférence de presse.

(Avec .)

.