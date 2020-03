La France ferme ses écoles mais maintient les élections municipales

Voulant éviter un scénario à l’italienne, le président français Emmanuel Macron est intervenu à la télévision publique pour annoncer une série de mesures telles que la fermeture des jardins d’enfants, des écoles et des universités. Elle oblige les personnes de plus de 70 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques à rester chez elles et demande à la population de limiter leurs déplacements. Cependant, les élections municipales des 15 et 22 mars se poursuivront.

“Ce n’est que le début de l’épidémie, c’est la crise sanitaire la plus grave d’un siècle”, a déclaré jeudi le président Emmanuel Macron dans son discours solennel à la télévision en prime time.

Avec 3 000 infections et 61 décès, la France est l’un des pays les plus touchés par Covid-19, avec l’Italie et l’Espagne. Environ 600 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. “Les contagions s’accélèrent”, a reconnu Macron. L’objectif maintenant, a-t-il expliqué, est d’empêcher l’effondrement des hôpitaux.

Pour cette raison, des étudiants en médecine et des médecins retraités seront mobilisés. Le président a appelé les personnes âgées à rester chez elles et à ne partir que pour ce qui est strictement nécessaire. Même conseil pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les plus vulnérables.

Les jardins d’enfants, les écoles, les instituts et les universités fermeront à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre. Et autant que possible, les gens devraient travailler à domicile. Pour ceux qui ne vont pas au travail ou ne peuvent pas faire de télétravail, l’État prendra en charge leur salaire. “Il faut garder le boulot”, a décidé le président.

Par conséquent, dans les prochains jours, elle annoncera de nouvelles mesures pour éviter une crise économique et financière. Pour l’instant, il a annoncé qu’il ne collecterait pas de cotisations sociales des entreprises et bien qu’il ait applaudi les mesures de la Banque centrale européenne, qui a annoncé qu’elle achèterait 120 milliards d’euros de dette publique privée et qu’elle maintiendrait les taux d’intérêt inchangés, a estimé le président Macron. ce ne sera pas suffisant.

Quant à la fermeture des frontières, la France ne les exclut pas mais le président a assuré que ce sera une mesure prise au niveau européen.

Les électeurs devront se laver les mains avant et après le vote

Les élections municipales, cependant, se poursuivront. Le premier tour aura lieu dimanche prochain et le deuxième tour aura lieu le dimanche 22 mars. Macron a annoncé qu’il y aura des règles d’hygiène spéciales qui devront être respectées. Bien que certains analystes prédisent une forte abstention du coronavirus.

Chaque collège électoral doit mettre des marques sur le terrain afin que les électeurs respectent au moins un mètre de distance à chaque étape du scrutin. Les électeurs doivent se laver les mains avant et après avoir déposé le bulletin dans l’urne. Pendant la journée, les bureaux de vote seront désinfectés.

Macron a lancé un appel à la responsabilité de chacun de surmonter cette crise sanitaire.

.