La France frappe: une journée de crise pour les pourparlers, mais davantage de perturbations des transports devraient frapper mardi

Après une concession assez importante du gouvernement français ce week-end sur son projet de réforme des retraites, les syndicats ont eu des réunions internes lundi et rencontreront mardi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Mais aussi bien que ces réunions se déroulent, il y aura toujours une grève mardi alors que le conflit entre en vigueur le 41e jour.

Voici un aperçu de ce qui se passe.

Sur les chemins de fer, il y aura – pour la première fois depuis le 4 décembre – un service «quasi normal» sur les trains circulant sur les lignes économiques d’Ouigo.

Sur les lignes TGV à grande vitesse, huit des dix services normaux circuleront.

La moitié des liaisons Intercité normales fonctionnera et les trois quarts des services TER locaux. Les trains de banlieue Transilien, quant à eux, assureront sept services sur dix.

Ces derniers jours, les services ferroviaires et les transports publics à Paris se sont améliorés. Les travailleurs français ne sont pas payés pendant les grèves et, comme le conflit traîne, beaucoup ne peuvent plus supporter le coup financier de plus d’un mois sans salaire.

Le même schéma général sera observé à Paris, où les services devraient à nouveau s’améliorer, même s’il y aura toujours des perturbations.

Encore une fois, toutes les lignes de métro seront en service, mais seules les lignes 1 et 14 – qui sont automatisées – offriront un service complet.

Les lignes 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12 fonctionneront uniquement aux heures de pointe – de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

Les lignes 2 et 10 circuleront toute la journée, les lignes 8 et 11 circuleront de 6h30 à 19h30 et 19h respectivement.

La ligne 3bis fonctionnera de 7h à 18h et la ligne 13 de 5h30 à 11h.

Toutes les lignes ci-dessus fonctionneront moins que les trains normaux et de nombreuses gares sur les lignes restent fermées.

Toutes les lignes de tramway reprendront un service normal et les trains de banlieue RER fonctionneront toute la journée, mais avec moins de services que la normale.

Le service RER ligne B depuis l’aéroport Charles de Gaulle s’arrêtera à la Gare du Nord.

Au total, quatre des cinq services de bus habituels circuleront.

Les vols n’ont pas été affectés depuis le début de la grève début décembre, mais cela pourrait changer mardi avec l’annonce que les contrôleurs aériens qui sont des braises du syndicat USAC-CGT mèneront une grève.

Le syndicat ne représente cependant pas la majorité des contrôleurs aériens français, l’impact sur les vols devrait donc être assez minime. Quiconque a un vol réservé est conseillé de vérifier auprès de sa compagnie aérienne.

Les syndicats d’enseignants ont également appelé à des grèves d’une journée mardi et jeudi de cette semaine, afin que les parents soient confrontés à des fermetures d’écoles potentielles ou à la perte de clubs ou d’activités après l’école.

