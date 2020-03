La France inflige une amende de 27 millions de dollars à Apple pour avoir ralenti les vieux iPhones

Le géant de la technologie Apple a été condamné à une amende de 25 millions d’euros (27 millions de dollars) par le chien de garde des consommateurs français pour son manque de transparence dans le ralentissement délibéré des iPhones plus anciens.

The Age rapporte que le chien de garde des consommateurs français a infligé une amende de 25 millions d’euros (27 millions de dollars) au géant de la technologie Apple pour son manque de transparence entourant la décision de l’entreprise de ralentir délibérément les anciens appareils iPhone. Apple l’a reconnu et s’est excusé de ne pas avoir informé ses clients de cette pratique.

Il a été signalé pour la première fois en 2017 que la société utilisait des mises à jour logicielles pour les anciens iPhones pour limiter les performances des appareils, ajoutant à une théorie du complot que la société ralentissait intentionnellement les appareils plus anciens pour encourager les consommateurs à mettre à niveau. Apple affirme que les appareils ont été ralentis principalement pour les protéger à mesure que les batteries des téléphones vieillissent. Selon Apple, les batteries de téléphones portables Agin présentent un risque plus élevé de décharge de la batterie et les appareils indésirables redémarrent sous des niveaux de performances élevés.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a cependant constaté que le manque de transparence d’Apple violait ses lignes directrices en déclarant dans un communiqué:

“La DGCCRF a en effet montré que les propriétaires d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils avaient installées risquaient de ralentir le fonctionnement de leur appareil.” Le chien de garde a ajouté qu’Apple avait «commis le crime de pratique commerciale trompeuse par omission».

Après la controverse initiale sur les appareils lancés, Apple a tenté de convaincre les clients en offrant des services de remplacement de batterie pour les iPhones hors garantie pour seulement 39 $ au lieu des 119 $ habituels. Apple a continué de limiter les performances des iPhones plus anciens, notamment les iPhone XS, SX Max et XR 2018 affectés par les mises à jour. Depuis iOS 11.3, Apple a permis aux utilisateurs de désactiver la limitation des performances dans les sections des paramètres de batterie de l’appareil.

Correction – Cet article avait à l’origine une conversion de devise incorrecte des euros en dollars.

