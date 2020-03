La France inflige une amende d’un milliard de dollars à Apple

Le régulateur français de la concurrence a imposé Apple une amende millionnaire pour avoir enfreint les règles de concurrence du pays français. L’amende est motivée par un comportement anticoncurrentiel présumé dans son réseau de distribution et abus de la dépendance économique de ses revendeurs, c’est-à-dire avec les tiers que la société utilise dans ses canaux de distribution afin de maintenir sa chaîne de vente.

En ce sens, . souligne que non seulement Apple a été condamné à une amende à cet égard. Certains de ses partenaires commerciaux comme Apple Tech Data et Ingram Micro étaient également 76 millions d’euros d’amende et 63 millions d’euros respectivement, pour une fixation des prix contraire au droit français de la concurrence.

Selon le directeur de l’autorité française de la concurrence, Apple et ses partenaires auraient tous deux convenu de ne pas se faire concurrence, ce qui a créé un risque pour la libre concurrence, causant un préjudice à leurs concurrents, avec moins de pouvoir de négociation que les entreprises mentionnées:

“Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas se faire concurrence et d’empêcher les distributeurs de se faire concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple.”

Il s’agit de la plus grosse amende infligée à Apple en France, même si, comme l’a confirmé Apple à CNBC, elle est “décourageante” et va à l’encontre d’un “précédent juridique auquel toutes les entreprises en France font confiance avec une ordonnance cela provoquera le chaos pour les entreprises de tous les secteurs. ” Apple a déjà confirmé son intention de faire appel de la sanction.

