Les parlementaires français ont voté un amendement visant à interdire les campagnes de publicité pour les ventes du “Black Friday” alors que les manifestants ont pris d’assaut des dizaines d’entreprises à travers le pays.

L’amendement, adopté plus tôt cette semaine, fait partie de la «loi anti-gaspillage» de la France et a critiqué le Black Friday pour avoir glorifié le consumérisme et la consommation tout en ayant des effets négatifs sur l’environnement, rapporte Euronews.

Député français indépendant Matthieu Orphelin, ancien membre du Président En République Emmanuel Macron! (LREM), a déclaré à Twitter que les ventes du Black Friday induisent les clients en erreur en leur faisant croire qu’ils obtiennent de meilleures offres que pendant les périodes de vente habituelles.

L’amendement n’a pas affecté le Black Friday de cette année, qui a vu des manifestants de la rébellion alarmiste du changement climatique occuper et bloquer un certain nombre de magasins à travers le pays pour protester contre l’événement commercial.

Le personnel de l’entrepôt européen d’Amazon poursuit sa grève du vendredi noir contre les conditions de travail https://t.co/dv1LpXffLo

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 23 novembre 2018

Les manifestants parisiens sont entrés tôt le matin dans le centre commercial 4 Temps à La Défense et les manifestants ont occupé plusieurs magasins au cours de la journée, dont l’Apple Store qui a été contraint de fermer pendant plusieurs heures.

À Brétigny-sur-Orge, des dizaines de militants ont bloqué l’entrée du centre de distribution d’Amazon jeudi après-midi jusqu’à ce que la police arrive peu de temps après pour expulser les militants.

Vendredi matin, des manifestants sont arrivés au siège français d’Amazon à Clichy où ils ont été rejoints par le chef de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Une centaine de militants ont également bloqué un entrepôt amazonien à Saint-Priest avant d’être expulsés par la police.

Sur Twitter, des militants alarmistes du climat ont dénoncé l’action de la police et publié une vidéo d’officiers tentant de déloger des manifestants.

🔴[BLOCK FRIDAY]

Le délogement extrêmement violent par les forces de l’ordre des militant.e.s commence.

La police protège encore une fois le mauvais camp, celui de la surproduction, de la surconsommation: destructeur du climat et des emplois Block # BlockFriday pic.twitter.com/PTBGehNGgC

– Lyon Climat (@LyonClimat) 29 novembre 2019

Amazon a fait face à des pressions similaires l’année dernière lorsque des travailleurs en Espagne se sont engagés dans un débrayage le vendredi noir sur les conditions de travail, avec un travailleur commentant: «C’est l’un des jours où Amazon a le plus de ventes, et ce sont des jours où nous pouvons faire plus de mal et faire nous faire entendre parce que la société ne nous a pas écoutés et ne veut pas parvenir à un accord. “

