La France interdit les rassemblements de masse pour conjurer la menace du coronavirus

(.) – La France a annulé samedi tous les rassemblements de 5000 personnes ou plus dans le but de contenir l’épidémie de coronavirus qui se propage rapidement à travers le monde, alors que l’Organisation mondiale de la santé a élevé son alerte de risque à son plus haut niveau.

Le virus a maintenant touché 59 pays à travers le monde, avec plus de 2 900 personnes tuées et plus de 85 000 infectées depuis qu’il a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine à la fin de l’année dernière.

Sa propagation rapide au-delà des frontières de la Chine au cours de la semaine dernière a fait chuter les marchés boursiers à leurs niveaux les plus bas depuis la crise financière mondiale de 2008, craignant que la maladie ne fasse des ravages sur l’économie mondiale.

La grande majorité des infections se sont produites en Chine, mais davantage de cas quotidiens sont désormais enregistrés à l’extérieur du pays, la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran devenant des points chauds majeurs.

La Corée du Sud, qui compte le plus de personnes infectées en dehors de la Chine, a signalé samedi sa plus forte augmentation de nouveaux cas avec 813 patients confirmés, portant son total à 3 150.

Le virus s’est également propagé dans des zones jusque-là intactes ces derniers jours, atteignant neuf nouveaux pays, dont l’Azerbaïdjan, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le premier cas en Afrique subsaharienne avec le Nigéria faisant état d’un cas.

Le Qatar et l’Équateur ont tous deux confirmé leurs premiers cas samedi.

“Nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation et du risque d’impact du COVID-19 à un niveau très élevé au niveau mondial”, a déclaré vendredi aux journalistes le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les nations européennes se démènent pour contenir l’épidémie – avec de nombreux cas liés au hotspot viral du nord de l’Italie – y compris en France où une vague de nouveaux cas a été confirmée samedi.

Le pays a annulé tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes de près après que 16 nouveaux cas ont été confirmés samedi, portant le total du pays à 73.

Le semi-marathon de Paris prévu dimanche et un colloque agricole ont été mis en place conformément aux nouvelles directives, mais les matchs de football ne seront pas annulés.

«Ces mesures sont provisoires et évolueront sans aucun doute. Nous voulons qu’ils durent un peu, car cela nous permettra de contenir la propagation du virus », a déclaré le ministre de la Santé Olivier Veran.

Économie, événements marquants

Aux États-Unis, les responsables de la santé ont signalé trois autres cas de nouveau coronavirus transmis à des personnes qui ne voyageaient pas à l’étranger ou n’entraient en contact avec aucune personne connue pour être malade, indiquant que la maladie se propageait dans le pays.

Il y a maintenant quatre cas de ce type aux États-Unis, tous sur la côte du Pacifique, en plus d’une soixantaine d’autres infections dans le pays.

“Le virus est là, présent à un certain niveau, mais nous ne savons toujours pas dans quelle mesure”, a déclaré Sara Cody, directrice de la santé publique pour le comté de Santa Clara en Californie, au cœur de la Silicon Valley où se trouvent des géants de la technologie comme Apple et Google. basé.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale était prête à intervenir si nécessaire, étant donné les risques «évolutifs» pour la plus grande économie mondiale posés par l’épidémie.

Les données officielles publiées en Chine samedi ont montré l’étendue des dommages causés à la deuxième économie mondiale, l’activité manufacturière tombant à son plus bas niveau jamais enregistré, les principales industries étant au point mort en raison de mesures de confinement drastiques.

D’autres événements mondiaux ont été perturbés en raison de l’épidémie, les États-Unis retardant le sommet régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est prévu à Las Vegas le mois prochain.

«Ce n’est pas le moment de paniquer. Il est temps d’être préparé – entièrement préparé », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Cas sud-coréens

L’épidémie de Corée du Sud est concentrée dans sa quatrième plus grande ville, Daegu, dont les rues sont en grande partie désertes depuis des jours, à l’exception des longues files d’attente dans les quelques magasins avec des masques à vendre.

Trois femmes de la région de Daegu sont mortes de la maladie, portant le bilan national à 17, ont annoncé samedi les autorités.

Le total de la Corée du Sud devrait encore augmenter avec la sélection de plus de 210 000 membres de l’Église Shincheonji de Jésus, une entité secrète souvent accusée d’être une secte liée à environ la moitié des affaires du pays.

Alors que la Chine a signalé 47 décès de plus samedi, elle a enregistré 427 infections – moins de nouveaux cas que la Corée du Sud – à la suite d’efforts de quarantaine sans précédent qui ont enfermé des dizaines de millions de personnes dans les villes les plus touchées.

En Iran, des sources de santé anonymes ont déclaré à la BBC qu’au moins 210 personnes étaient mortes du coronavirus – bien au-delà du nombre officiel de morts, mais Téhéran a nié avec colère ce chiffre.

Le nombre de morts en Iran est passé à 43 samedi.

Suivez Breitbart London sur Facebook: Breitbart London