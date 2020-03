La France menace de représailles si les États-Unis doublent le prix du champagne

PARIS (AP) – La France menace une «forte riposte européenne» si l’administration Trump donne suite à une proposition de frapper le fromage, le champagne, les sacs à main et autres produits français avec des tarifs – jusqu’à 100%.

Le représentant américain au commerce a proposé lundi les droits de douane sur 2,4 milliards de dollars de marchandises en représailles à une taxe française sur les géants mondiaux de la technologie, dont Google, Amazon et Facebook.

“Je ne suis pas amoureux de ces entreprises (technologiques), mais ce sont nos entreprises”, a déclaré Trump avant une réunion qui sera certainement tendue avec le président français Emmanuel Macron à Londres.

Cette décision devrait accroître les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe. Trump a déclaré que l’Union européenne devrait “prendre forme, sinon les choses vont devenir très difficiles”.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que la menace tarifaire américaine était «tout simplement inacceptable. … Ce n’est pas le comportement que nous attendons des États-Unis envers l’un de leurs principaux alliés. »

Le Maire a déclaré que la taxe technologique française vise à «instaurer une justice fiscale». La France souhaite que les entreprises du numérique paient leur juste part d’impôts dans les pays où elles font de l’argent au lieu d’utiliser les paradis fiscaux, et fait pression pour un accord international sur la question.

«Si (le monde) veut des revenus fiscaux solides au 21e siècle, nous devons pouvoir taxer l’économie numérique», a-t-il déclaré. «Cette fiscalité française n’est dirigée contre aucun pays, ni contre aucune entreprise.»

Il a également noté que la France rembourserait la taxe si les États-Unis acceptaient le plan fiscal international.

Le Maire a déclaré que la France avait discuté cette semaine avec la Commission européenne de mesures de rétorsion à l’échelle de l’UE si Washington respectait les tarifs le mois prochain.

Le porte-parole de la Commission européenne, Daniel Rosario, a déclaré que l’UE chercherait “des discussions immédiates avec les États-Unis sur la façon de résoudre ce problème à l’amiable”.

Les tarifs américains pourraient doubler le prix que les consommateurs américains paient pour les importations françaises et s’ajouteraient à une taxe de 25% sur le vin français imposée le mois dernier dans le cadre d’un différend séparé sur les subventions à Airbus et Boeing.

Les producteurs de fromage français se sont inquiétés du fait que les nouveaux tarifs menacés toucheraient plus durement les petites entreprises. Cela resserrerait également les exportateurs frappés par un embargo russe sur les aliments européens.

Le bureau du représentant américain au commerce accuse la nouvelle taxe française sur les services numériques de discriminer les entreprises américaines.

Le Maire conteste cela, affirmant qu’il cible également les entreprises européennes et chinoises. La taxe impose une taxe annuelle de 3% sur les revenus français de toute entreprise numérique dont les ventes mondiales annuelles s’élèvent à plus de 750 millions d’euros (830 millions de dollars) et les revenus français dépassent 25 millions d’euros.

«Ce que nous voulons, c’est un plan de taxe internationale qui soit sur la table» à l’Organisation de coopération et de développement économiques, a déclaré Le Maire.

Les États-Unis ont enquêté sur la taxe française en vertu de l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974 – la même disposition que l’administration Trump a utilisée l’année dernière pour sonder les politiques technologiques de la Chine, conduisant à des tarifs sur plus de 360 ​​milliards de dollars d’importations chinoises dans la plus grande guerre commerciale depuis le Années 30.