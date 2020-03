La France mène 13 nouveaux projets militaires, dont des navires de guerre

L’Union européenne s’est rapprochée d’une armée pleinement opérationnelle en annonçant 13 nouveaux projets militaires communs, dont une nouvelle flotte de navires de guerre de prochaine génération, ce qui a conduit à condamner les «ambitions militaires expansionnistes» de l’UE.

Cette semaine, l’Union européenne a annoncé 13 nouveaux projets de défense, menés par la France, portant à 47 le nombre total de projets communs de l’armée de l’UE. Ces nouveaux projets relèveront de l’initiative très controversée de coopération structurée permanente (PESCO), qui a été ratifiée par le bloc en 2017.

Les nouveaux plans comprennent une série de systèmes de guerre électronique comprenant des centres de cyberentraînement, un système anti-brouillage Airborne Electronic Attack (AEA) et un projet germano-tchèque qui pourrait conduire à la formation de la guerre électronique et des unités militaires à l’avenir.

Un projet notable est le développement d’une nouvelle classe de navire de guerre, l’European Patrol Corvette (EPC), un navire très maniable plus petit qu’une frégate mais plus grand qu’un cutter. Le nouveau navire militaire sera développé dans le cadre d’une joint-venture entre l’entreprise publique française de construction navale et l’Italien Fincantieri. Selon Deutsche Welle, le nombre de navires à construire n’est pas encore connu.

La PESCO entreprendra également le développement du système maritime anti-sous-marin sans pilote (MUSAS), un projet conjoint entre le Portugal, la France, l’Espagne et la Suède visant à fournir une structure de commandement autonome pour la guerre anti-sous-marine.

L’armée européenne «prend déjà forme» se vante du ministre allemand de la Défense https://t.co/8Ofyx37gtW

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 12 janvier 2019

Le spectre d’une armée de l’UE a été une fois tourné en dérision par les militants de Remain comme un «fantasme dangereux» lors du référendum de l’Union européenne de 2016, cependant, l’annonce des 13 nouveaux projets militaires est une autre confirmation des avertissements émis par les Brexiteers pendant des années de l’Union européenne. désir de développer une armée à part entière, en la citant comme une raison pour laquelle le Royaume-Uni devrait quitter l’UE.

“Le parti Brexit est opposé aux tentatives visant à enfermer le Royaume-Uni dans des éléments des ambitions militaires expansionnistes de l’UE”, a déclaré un porte-parole au Daily Express.

“Les électeurs veulent que la Grande-Bretagne ait une défense indépendante et une politique étrangère et s’ils mettent des députés du Brexit au Parlement, nous pouvons le garantir en tenant les pieds de Boris au feu”, a-t-il ajouté.

La nouvelle vague de projets de l’armée européenne voit la France prendre les devants, participer à la plupart d’entre eux et diriger trois projets, dont l’un visera à accroître «la capacité des forces armées au sein de l’UE à faire face collectivement et efficacement aux menaces à venir».

L’Allemagne, quant à elle, ne sera impliquée que dans deux des projets à venir.

Macron appelle à une «véritable armée européenne» pour protéger l’UE des États-Unis https://t.co/IvAUcuY9RU

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 6 novembre 2018

Le président français Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière que «ce que nous vivons actuellement, c’est la mort cérébrale de l’OTAN», insinuant que l’Union européenne avait besoin d’une armée pour compenser le manque apparent d’engagement des États-Unis sous la direction du président Donald Trump. .

En réponse aux commentaires de Macron, le chef du Brexit, Nigel Farage, a déclaré: «Tout va mal. Je connais Trump. Il ne veut pas du tout abandonner l’OTAN. Ce qu’il dit, c’est que tous les membres doivent respecter les règles et payer la cotisation de deux pour cent. »

Ajoutant que “Vous pouvez voir avec Macron, vous pouvez avec Verhofstadt… n’importe quelle excuse pour se débarrasser de l’Amérique et pour construire leur propre armée européenne Walter Mitty.”

Contrairement aux affirmations de ses détracteurs, plusieurs personnalités ont salué l’approche du président Trump vis-à-vis de l’OTAN comme renforçant l’alliance en encourageant ses plus petits membres à s’impliquer avec plus d’enthousiasme, notamment le secrétaire général de l’alliance Jens Stolenberg. S’exprimant en janvier, le patron de l’OTAN a directement crédité le président de l’investissement de 100 milliards de dollars supplémentaires dans l’alliance proposé par les membres, ont ensuite fait écho au Premier ministre britannique en juin.

Suivez Kurt Zindulka sur Twitter à @KurtZindulka ou envoyez un courriel à kzindulka@breitbart.com