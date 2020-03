La France organise un sommet avec les gouvernements africains sur la lutte contre les djihadistes du Sahel

PAU, France (AP) – La France prépare ses forces armées à mieux cibler les extrémistes islamiques dans une région de l’Afrique de l’Ouest qui a connu une vague de violence meurtrière. Mais d’abord, le président français Emmanuel Macron demande aux chefs d’État africains de répondre à une question clé: “Voulez-vous que nous y soyons?”

Alors qu’un sommet sur la sécurité commence lundi en France avec les dirigeants du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger et de la Mauritanie, Macron espère contrer le sentiment anti-français qui a bouillonné au milieu de la frustration suscitée par les attaques extrémistes qui ont tué des milliers de personnes l’an dernier seulement .

La France, qui a autrefois colonisé une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, compte quelque 4 500 soldats dans la vaste région du Sahel et a été accusée par certains habitants de ne pas l’avoir stabilisée. Certains au Mali, qui a lutté pendant près d’une décennie avec l’extrémisme, ont protesté contre la présence française.

Macron souhaite que le sommet de la ville de Pau, dans le sud de la France, contribue à re-légitimer l’opération française au Sahel en envoyant un message commun fort. Une déclaration est attendue dans laquelle la France et les nations africaines s’engagent à lutter contre l’extrémisme par des moyens militaires et politiques.

Ces dernières semaines, Macron s’est retrouvé sur la défensive. Lors d’une visite le mois dernier en Côte d’Ivoire, il a rejeté les accusations selon lesquelles l’implication de la France dans la région est motivée par des objectifs impérialistes ou économiques.

“Je n’appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme”, a déclaré le joueur de 42 ans.

Macron a promis de poursuivre la lutte contre les groupes extrémistes liés à al-Qaïda et au groupe État islamique qui poussent vers le sud depuis le Sahel aride vers des zones plus peuplées, inquiétant le niveau des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, y compris la Côte d’Ivoire.

Mais le leader français a ajouté: “Nous devons définir beaucoup plus clairement les objectifs militaires, politiques et de développement pour les six, 12 et 18 prochains mois”.

Un effort uni est crucial, a-t-il dit, et les Français doivent savoir que leurs troupes sont les bienvenues.

Un conseiller de Macron, s’exprimant de manière anonyme conformément à la pratique coutumière de la présidence française, a déclaré que la France souhaitait que ses troupes se concentrent sur la frontière poreuse séparant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où les combattants extrémistes affluent sans grand défi.

Le conseiller de Macron n’a pas exclu une réduction du nombre de troupes françaises dans la région si la situation militaire et politique ne s’améliore pas au cours des six prochains mois.

Mais «ce n’est pas le scénario préféré», a-t-il dit.

Macron a convoqué le sommet avec les dirigeants ouest-africains à la suite d’une collision d’hélicoptère lors d’une opération de combat en novembre qui a tué 13 soldats français combattant des extrémistes islamiques au Mali près de la frontière du Niger. Il s’agit de la pire perte militaire de la France en près de quatre décennies.

Initialement prévu pour décembre, le sommet a été reporté après une attaque du 11 décembre par des extrémistes islamistes qui a tué au moins 71 soldats au Niger, l’attaque la plus meurtrière contre les troupes nigériennes.

Depuis cette attaque, la France a procédé à sa première frappe de drone armé, tuant sept extrémistes au Mali. Une autre action militaire française a tué 33 extrémistes dans le centre du Mali.

L’opération militaire française, la plus grande mission française à l’étranger, bénéficie d’un large soutien dans son pays. La France est intervenue au Mali en 2013 après que des extrémistes ont pris le contrôle des principales villes du nord et mis en œuvre une version sévère de la loi islamique. Les combattants ont été expulsés mais se sont depuis regroupés.

Le sommet français devrait appeler à un soutien international plus large aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région où l’envoyé de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a déclaré la semaine dernière que la confiance du public avait été ébranlée par la «violence terroriste sans précédent».

Les attaques ont quintuplé au Burkina Faso, au Mali et au Niger depuis 2016, avec plus de 4000 décès signalés en 2019 contre environ 770 décès en 2016, a déclaré Chambas.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, assistera au dîner du sommet, en compagnie du président du Conseil européen, Charles Michel, du chef des affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, et du chef de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

