La France prend le parti des startups et poursuivra Google et Apple

Le président Emmanuel Macron l’a clairement dit avant et après avoir remporté les élections: “Je veux que la France soit une nation de startups. Une nation qui pense et bouge comme une startup”. Le gouvernement formé au milieu de l’année dernière a concentré ses efforts sur l’attraction des investissements étrangers pour faire du pays le berceau de l’innovation. Cependant, la relation entre l’administration Macron et les grandes entreprises technologiques ne se déroule pas sans heurts.

Après le litige entre la France et des entreprises comme Amazon et Apple, le ministre français de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré que le gouvernement intenterait une action en justice contre Apple et Google pour pratiques commerciales abusives.

L’axe central de la demande repose sur le fait que les deux sociétés ils imposent des prix Des startups françaises qui souhaitent vendre leurs applications dans les boutiques numériques Google Play et App Store. “J’ai appris que lorsque les développeurs développent leurs applications et les vendent à Google et Apple, des frais sont imposés, Google et Apple récupèrent les données, Google et Apple peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs”, a déclaré Le Marie dans une interview à RTL, “Tout cela est inacceptable. Ce n’est pas l’économie que nous voulons. Ils ne peuvent pas traiter nos startups et développeurs comme ils le font.”

Le gouvernement français exigera dans le procès que les deux sociétés de la Silicon Valley mettent fin à ces pratiques et exigeront millions d’euros en récompense. Selon les premières informations, le montant requis serait de deux millions d’euros par entreprise.

Pour contester l’accusation, Bruno Le Maire s’est appuyé sur une enquête menée entre 2015 et 2017 par le Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ce document met en évidence le «déséquilibre» dans les pratiques de Google et Apple en France. Le ministre a souligné:

Ma responsabilité est de garantir l’ordre public économique. Il y a des règles. Il y a la justice et elle doit être respectée.

De son côté, Google a annoncé dans un communiqué que ses conditions se conformer aux lois françaises et qu’il a l’intention de présenter l’affaire au tribunal.

Cette initiative rejoint les autres présentées par la France et l’Union européenne contre les grandes entreprises technologiques. Il semblerait que les régulateurs européens souhaitent éviter une lutte similaire à celle de David contre Goliath, dans lequel des entreprises puissantes comme Apple et Google menacent leur plus petit rival. La France veut le même dénouement que dans l’histoire biblique et que le plus petit finisse par vaincre le géant.

Cette décision n’est cependant pas une grande surprise si l’on considère les politiques économiques d’Emmanuel Macron et ses actions au cours de l’année écoulée. Le président veut encourager la marque France et faire du pays un environnement propice aux affaires. L’une des mesures pour y parvenir est la réduction de l’impôt sur les sociétés et une nouvelle réforme du travail qui facilite l’embauche et le licenciement. Tout cela sous ses prémisses de libéralisme et de mondialisation qui vont de pair avec le nationalisme économique.

Et c’est là que les grandes technologies reviennent. Le Maire a traduit Amazon en justice pour avoir réclamé le paiement de près de 200 millions d’euros d’impôts pour les revenus générés en France, mais acheminés via le Luxembourg. Au début de l’année, l’entreprise a réalisé arriver à un accord sur des questions historiques. “Nous restons déterminés à offrir une expérience d’achat exceptionnelle à nos clients en France, où nous avons investi plus de 2 milliards d’euros depuis 2010 et créé plus de 5 500 emplois”, a déclaré Amazon dans un communiqué.

Le litige avec Amazon fait partie des efforts de l’Union européenne pour présenter des propositions pouvant mettre fin au pratiques d’optimisation fiscale par les entreprises technologiques, avec lesquelles elles évitent de payer des impôts dans les pays européens où elles opèrent. Parmi eux, la France.

Le problème fiscal a touché le point le plus sensible de l’actuelle administration française. Le mois dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a déclaré qu’il était “impossible” et “insoutenable” que les entreprises manufacturières doivent payer des impôts de manière spécifique tout en les grandes entreprises technologiques ne suivent pas les mêmes règles. “Il serait difficile pour les citoyens européens de comprendre que le taux d’imposition des géants de l’internet au niveau européen n’a rapporté que quelques dizaines de millions d’euros. Je pense qu’ils le prendraient comme une provocation, et ils auraient raison”, a-t-il conclu.

Union européenne contre technologie

Le procès que la France va engager n’était pas le premier pour Google. L’Union européenne a infligé une amende au géant de la technologie pour abus de position dominante qui a atteint 2,42 milliards de dollars. Cela dépassait celui de la sanction contre Microsoft.

Mais apparemment, ce n’était que le début. À la fin de l’année dernière, la commission de la concurrence a annoncé qu’elle déposerait deux autres poursuites contre Google pour le service publicitaire AdSense. Décidément, ce n’est pas le bon moment pour l’entreprise sur le territoire européen.

Mais ce n’est pas non plus le cas pour Apple. Après la controverse sur la batterie, qui a ralenti certains iPhones, certains pays européens comme la France et l’Italie ont dénoncé la société Cupertino pour obsolescence programmée.

L’acte d’accusation a jugé qu’Apple encourageait les déficiences dans les composants de ses appareils tels que les batteries pour réduire les performances et donc inciter les clients à acheter de nouveaux modèles.

