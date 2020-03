La France resserre les conditions de quarantaine à mesure que le coronavirus progresse

Le gouvernement français a augmenté les restrictions à la circulation des citoyens pour tenter de contenir la propagation du coronavirus dans le pays. Fermeture des marchés en plein air, limitation des activités physiques à l’étranger et augmentation des amendes, parmi les mesures de mise en liberté surveillée.

Les images de Français faisant leurs courses dans les marchés parisiens peuplés, les couloirs s’aventurant le long des quais de Seine pour traverser la ville, pour le gouvernement français les citoyens ne collaborent pas avec responsabilité et discipline pour contenir l’avancée du coronavirus.

Lundi soir, le Premier ministre Édouard Philippe a décidé de restreindre davantage les conditions de la quarantaine.

Devant les caméras de TF1, la chaîne la plus fréquentée du pays, le Premier ministre a annoncé une interview selon laquelle à partir de mardi, les marchés en plein air sont interdits dans toute la France, sauf dans “certaines villes” où ils se trouvent ” la seule façon de se nourrir. “

Philippe a également décidé de mettre fin aux activités physiques à l’étranger. Désormais, ils ne pourront continuer à faire de l’exercice que “dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, pendant une heure, seul et une fois par jour”.

Le Premier ministre a également décidé d’augmenter les amendes pour ceux qui violent la quarantaine, ce qui, en moins d’une semaine depuis son entrée en vigueur, a entraîné plus de 90 000 violations, selon le ministère de l’Intérieur.

Ceux qui enfreignent les règles de détention, actuellement 135 euros (145 $) seront également plus sévères, doivent payer 1 500 euros en cas de récidive si les infractions sont commises dans un délai de 15 jours. En cas de quatre infractions au cours du même mois, ils seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 700 euros et de six mois de prison.

La chloroquine devra attendre pour arriver sur le marché

Ces nouvelles restrictions répondent à l’appel d’un grand nombre de médecins en France qui réclament depuis plusieurs jours des mesures plus sévères pour arrêter le COVID-19 qui continue de progresser en France, avec 186 décès au cours des dernières 24 heures.

Le Premier ministre a également souligné que l’emprisonnement presque total imposé mardi dernier dans tout le pays pourrait durer “encore quelques semaines”, mais n’a pas précisé combien.

Concernant le traitement de la maladie, le chef du gouvernement a également indiqué que l’hydroxychloroquine, un antipaludéen qui aurait donné des résultats prometteurs contre le nouveau coronavirus, ne serait pas commercialisé en France avant de procéder à d’autres tests.

L’Italie, pays le plus puni du monde, a prolongé et durci les mesures de confinement. L’Espagne, le pays qui a décrété l’état d’alarme, a également prolongé la détention de 15 jours. En Chine, où l’épidémie est apparue, l’isolement de la province de Wuhan aura duré environ 60 jours.

Philippe a pour le moment refusé d’imposer un couvre-feu général au pays, comme l’ont déjà fait des pays comme le Chili ou l’Arabie saoudite, mais a souligné que dans certaines parties du territoire “il pourrait arriver que nous devions prendre des mesures de confinement plus strictes”.

La France, troisième pays européen le plus touché par le coronavirus après l’Italie et l’Espagne, fait jusqu’à présent 860 morts et plus de 2 000 infections.

Cet équilibre, cependant, ne prend en compte que les patients décédés dans les hôpitaux et non ceux qui sont décédés dans des foyers pour personnes âgées dépendantes ou à domicile.

.