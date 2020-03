La France se prépare à la phase 3 «inexorable»: l’épidémie

Les autorités françaises affirment que le coronavirus ne peut plus être contenu et circule dans toutes les régions du pays. Le président Emmanuel Macron estime que l’épidémie est inexorable, alors qu’il y a des infectés à l’Assemblée nationale. Les élections municipales de la semaine suivante sont maintenues.

“Il y a un moment, nous savons tous (…) qu’une épidémie est de toute façon inexorable”, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron, qui avait appelé une trentaine d’experts, dont des médecins, à l’Elysée. scientifiques et chefs de laboratoires, et les ministres de la Santé, Olivier Véran, et de la Recherche, Frédérique Vidal.

La France enregistre déjà 7 décès et 138 nouveaux infectés par le coronavirus. Ces 138 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 423, est l’augmentation la plus importante en une seule journée depuis le début de la crise fin janvier.

Parmi les personnes infectées par le coronavirus figurent un député et un employé du Parlement français, alors qu’il y a un troisième cas suspect, a annoncé jeudi la présidence de l’Assemblée nationale.

Un député des républicains (droite, opposition) du Rhin supérieur (Alsace, nord-ouest) dans la chambre basse a été hospitalisé et est en “réanimation”, a ajouté la même source.

Selon le journal L’Alsace, il s’agit du député Jean-Luc Reitzer, 68 ans, qui avait récemment participé à un voyage parlementaire à l’étranger.

A ce stade, toutes les régions métropolitaines de France sont concernées par COVID-19.

A Paris, la RATP, l’organe qui gère le métro, a annoncé deux cas d’infection parmi ses travailleurs.

Phase 3, “dans deux semaines maximum”

Dans ce contexte, la France s’oriente vers une propagation de phase 3, lorsque la crise atteint une épidémie, qui devrait se produire “dans quelques jours, dans un délai maximum d’une ou deux semaines”, a déclaré l’expert Jean-François Delfraissy, à l’issue de la rencontre avec Macron.

“Nous sommes tous convaincus que nous allons atteindre la phase 3 en France”, a déclaré ce professeur, représentant du réseau REACTing qui coordonne la recherche sur le coronavirus, ajoutant qu’il faut déterminer la capacité du système de santé à “faire face à” ce choc qui concernera un certain nombre de patients gravement malades “.

Dans la phase 3, il est vérifié que le virus circule et qu’il est transmissible sur l’ensemble du territoire, “et que les activités collectives sont fortement impactées”, précise le gouvernement sur son site officiel.

Pendant ce temps, les restrictions interdisent les réunions de plus de 5 000 personnes. Des événements tels que la Foire du livre ou le semi-marathon de Paris ont été annulés.

Ce vendredi, 150 écoles ont été fermées, tandis que 45 000 élèves et 3 000 enseignants ont été confinés chez eux.

En revanche, les autorités continuent de tenir des élections municipales, qui doivent avoir lieu les 15 et 22 mars. Le ministère de l’Intérieur a assuré que des mesures seraient prises pour faciliter le vote par procuration des personnes âgées, alors que la concentration des électeurs dans les écoles et le niveau de participation dans ces circonstances exceptionnelles restent préoccupants.

