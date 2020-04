La France secouée par quatre nuits d’affilée

Des émeutes ont éclaté à travers la France pour la quatrième nuit consécutive, se propageant dans les villes et villages avec des voitures incendiées et des foules de locaux attaquant la police et les pompiers malgré les mesures de verrouillage du coronavirus de Wuhan.

Les émeutes ont commencé dimanche suite à un incident entre un local à moto et des policiers dans la banlieue parisienne de Villeneuve-la-Garenne. Ils se sont étendus à encore plus de régions où la violence continue d’augmenter.

A Clichy-la-Garenne, cinq personnes âgées de 18 à 21 ans ont été arrêtées mercredi soir en lien avec les émeutes et pour “possession de dispositifs incendiaires et participation à un groupe en vue de commettre des violences”, rapporte Le Figaro.

Au total, treize personnes ont été arrêtées dans l’ensemble mercredi soir, le journal affirmant que les incidents étaient d’une «intensité moindre» que la veille.

Dans le département des Yvelines, qui a subi des attaques contre la police presque tous les jours pendant au moins deux semaines, mercredi soir, un certain nombre d’incidents violents, notamment des attaques contre la police, ont été signalés à Trappes et Chanteloup-les-Vignes peu avant 22 heures.

À 22 h 30, une foule de trente habitants a attaqué la police à Trappes après avoir placé des poubelles sur la route pour empêcher les policiers de s’échapper de la zone.

Une heure plus tard, à Poissy, la police a été attaquée avec des feux d’artifice depuis les balcons des immeubles résidentiels et un groupe d’une vingtaine de jeunes a tenté de charger la police tandis que d’autres ont ouvert le feu avec des engins incendiaires peu de temps après. Deux personnes, une de 17 ans et une de 20 ans ont été arrêtées lors de ces incidents.

La nuit a également vu deux incidents d’attaques contre des pompiers aux Mureaux et à La Verrière, notamment l’utilisation de cocktails Molotov contre les pompiers. La nuit précédente, une dizaine de jeunes locaux ont attaqué la police à Mantes-la-Jolie, obligeant les policiers à utiliser des grenades assourdissantes pour disperser la foule.

La police a également été lancée avec des projectiles à Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes et Trappes, où des policiers ont été touchés par des feux d’artifice lancés à partir d’immeubles à proximité.

Mardi soir, il y a eu également des affrontements entre les locaux et la police avec des voitures incendiées et des poubelles en feu à Villeneuve-la-Garenne.

Des incidents similaires ont également été signalés à Nanterre, Hauts-de-Seine, Aulnay-sous-Bois et Montreuil en Seine-Saint-Denis, rapporte franceinfo.

L’incident le plus grave de la nuit a eu lieu dans la commune de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et a vu des locaux incendier l’école primaire Paul-Langevin.

L’incendie a commencé dans le bureau du directeur et s’est propagé à deux salles de classe et à la salle du personnel avant que les pompiers ne parviennent à éteindre l’incendie.

La veille, à Strasbourg, des tentatives ont été faites pour incendier un bâtiment abritant un poste de police.

Versailles a vu la police attirée dans une embuscade par des jeunes locaux qui avaient mis le feu aux ordures dans la rue. Les policiers ont été attaqués avec des feux d’artifice et d’autres projectiles lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. Des sources ont déclaré au Parisien qu’une voiture avait également été incendiée lors de l’incident.

La salle de commandement de la préfecture de police de la région Ile-de-France, qui contient à la fois Paris et sa banlieue environnante, a par la suite conseillé aux officiers de ne pas dialoguer avec les locaux. Ils ont déclaré: «Suite aux récents phénomènes de violence urbaine sur l’ensemble de la région parisienne, il est conseillé aux salariés de faire preuve de prudence lorsqu’ils se déplacent sur la voie publique.»

“Les contacts avec des perturbateurs doivent être évités lors d’interventions non dangereuses ou liées aux incendies pour éviter de blesser les agents”, a ajouté le siège de la police.

François Bersani du syndicat de la police SGP a qualifié les instructions du centre de commandement de “scandaleuses” et a déclaré: “Le centre de commandement de la préfecture de police [officers] de ne pas entrer en contact avec des perturbateurs qui ne sont autres que des délinquants qui brûlent du mobilier urbain ou attaquent la police. »

Des incidents violents ont également été signalés dans les villes de Toulouse, Lille, Grenoble et plusieurs autres villes.

