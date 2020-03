La France suspend les cours dans les écoles et les universités pour Covid-19

De même, le gouvernement a suggéré aux Français de restreindre leurs déplacements dans les rues du pays européen; Il a invité les entreprises à privilégier le travail à distance.

La France a décidé suspendre les cours à tous les niveaux, c’est-à-dire les écoles maternelles, les collèges, les instituts et les universités à partir de lundi prochain et jusqu’à nouvel ordre pour ralentir la progression du Pandémie de coronavirus Covid-19Et c’est que même si les mineurs ne sont pas les plus touchés, ils sont des porteurs potentiels.

Dans un message télévisé d’une demi-heure, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mesure pour faire face à la crise sanitaire la plus grave que le pays ait connue depuis un siècle, a-t-il déclaré, où la priorité est de protéger le plus vulnérable, il a donc demandé au personnes âgées ou malades pour rester à la maison et en général à tous les Français de restreindre leurs mouvements.

“La protection des plus vulnérables en premier est la priorité absolue, c’est pourquoi je demande à toutes les personnes de plus de 70 ans, aux personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes respiratoires, aux personnes handicapées, de rester à la maison autant que possible. possible, bien sûr, ils pourront quitter leur maison pour faire leurs courses ou reprendre leur souffle, mais ils devraient limiter autant que possible leurs contacts. Il est de votre responsabilité que je fasse l’appel, et j’invite tous les Français à limiter leurs mouvements à ce qui est strictement nécessaire », a déclaré Macron.

Il a également invité le Les entreprises françaises privilégient le télétravail et a annoncé que des mesures exceptionnelles et massives de chômage partiel seront activées afin que les entreprises puissent faire face à la paralysie économique, et c’est que ce jeudi 3 mille 600 entreprises ont demandé ladite mesure pour 60 mille employés.

Macron a également annoncé que la cotation de mars et les taxes des sociétés seront reportées.

Président français ca jugé insuffisantes les mesures annoncées par la Banque centrale européenne, indiquant que d’autres devront être pris et assurés que l’Europe réagira de manière organisée et massive pour protéger son économie.

Il a plaidé pour une action coordonnée du G20 et du G7 sur cette question et a en fait déclaré qu’il inviterait le président des États-Unis, Donald Trump, en sa qualité de président du G7, à “proposer une initiative exceptionnelle”, le virus “ne il a un passeport »et la réponse doit être coordonnée entre tous les pays.

Concernant les élections municipales dont le premier tour est prévu ce dimanche, Emmanuel Macron a déclaré avoir consulté les scientifiques, qui estimaient que rien n’empêchait les Français, y compris les plus vulnérables, de se rendre aux urnes, dans un souci de continuité démocratique. mais respectant les slogans sanitaires au milieu de cette épidémie qui, insistait-il au début du message, ne fait que commencer en France.

