La France va de l’avant avec les élections locales et municipales malgré la pandémie

PARIS (AP) – La France organise dimanche des élections nationales pour choisir tous ses maires et autres dirigeants locaux malgré une répression des rassemblements publics à cause du nouveau virus.

Les bureaux de vote ont ouvert juste au moment où une nouvelle commande drastique est entrée en vigueur, fermant tous les restaurants, musées et la plupart des magasins en France pour endiguer la propagation du coronavirus. Le pays compte quelque 4 500 cas, dont 91 personnes décédées.

Le président Emmanuel Macron a décidé de ne pas retarder les élections dans un souci non démocratique. Mais le virus devrait réduire fortement la participation.

Le gouvernement a ordonné des mesures sanitaires sans précédent dans les bureaux de vote.

Les organisateurs ont l’ordre de laisser un espace d’un mètre (environ trois pieds) entre les personnes en file d’attente et de fournir du savon ou du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes pour les machines à voter. Les électeurs ont été invités à apporter leurs propres stylos pour signer le registre de vote.

Des journalistes d’Associated Press ont observé une application inégale des règles dans les différents bureaux de vote.

Les élections de dimanche sont le premier tour d’une élection à deux tours pour la direction des 35 000 communes françaises, dont certaines ne comptent que quelques dizaines d’habitants. Les électeurs choisiront parmi les listes de candidats aux postes de maire et de conseil municipal.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, toutes les listes qui obtiennent plus de 10% des voix se qualifieront pour le deuxième tour, actuellement prévu pour le 22 mars.

Alors que la plupart des électeurs ont voté sur la base de considérations locales, les élections sont un indicateur important du sentiment du public avant l’élection présidentielle de 2022.

Le vote de dimanche est un défi de taille pour le parti centriste de 3 ans de Macron, qui se présente pour la première fois aux élections municipales et n’a toujours pas de racines locales à travers la France. Son gouvernement est également impopulaire après des mois de protestations du mouvement des gilets jaunes contre l’injustice sociale perçue, et plusieurs semaines de grèves et de manifestations contre une refonte planifiée des pensions.

Le parti républicain conservateur, le parti des verts, le Rassemblement national populiste et les socialistes en difficulté se disputent également des sièges de maire clés et renforcent ou sauvent leurs bases politiques nationales.

Le principal champ de bataille est Paris, dont le maire est une figure influente de la politique française et supervisera les Jeux olympiques de 2024.

