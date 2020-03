La France va mettre des satellites en orbite avec des lasers et des mitrailleuses

Au début du mois, la France a annoncé son intention de créer un commandement spatial spécifique, au sein de ses forces aériennes, pour défendre les satellites nationaux. Or, selon le journal français Le Point, c’est le ministre de la Défense de Florence Parly qui a annoncé le lancement de un programme de surveillance et d’autodéfense en vue de développer des nanosatellites avec des lasers embarqués.

Ce projet sera doté de 700 millions d’euros de budget, qui s’ajoutent aux 3 600 millions précédemment approuvés. Au total, la France prévoit d’investir jusqu’à 4,3 milliards d’euros dans son programme spatial militaire au cours des 6 prochaines années, de 2019 à 2025.

Satellites, lasers, mitrailleuses

La force spatiale au sein de l’armée de l’air française sera créée prochainement, car elle devrait voir le jour en septembre prochain. Celui-ci sera basé à Toulouse et comptera au départ 220 salariés.

Caméras à voir, satellites à aveugler, mitrailleuses à détruire

Il est prévu que le premier nano-satellites de patrouilleSelon Parly, ils seront opérationnels dans quatre ans, en 2023. Ceux-ci auraient un objectif de surveillance initial, à étendre par la suite à d’autres forces armées. Équipé de caméras permettant d’identifier les attaquants, bien que l’intention soit que les générations futures soient équipées des systèmes d’armes susmentionnés. Ceux-ci sont prévus pour la prochaine décennie, à partir de 2030.

“Si nos satellites sont menacés, nous envisagerons d’aveugler ceux de nos adversaires. Cela peut inclure l’utilisation de lasers de puissance déployés sur nos satellites ou de notre patrouille de nano-satellites.”

Selon le ministre français, il ne se limiterait pas aux lasers, qui peuvent être rechargés grâce à l’énergie électrique des panneaux solaires, mais aussi avec mitrailleuses à balles réelles “capable de briser les panneaux solaires” des satellites hostiles. Pourtant, Parly parle d’autodéfense:

“La défense active n’est pas une stratégie offensive; c’est de la légitime défense. Lorsqu’un acte hostile a été identifié comme tel, il est acceptable dans les limites du droit international de pouvoir répondre de manière appropriée et proportionnée. La loi n’exempte pas la légitime défense, elle n’interdit pas la militarisation n’empêche pas non plus la militarisation. “

Selon l’exécutif français, il n’y aurait pas d’obstacles au niveau réglementaire puisque cette mission ne mènera pas “une course aux armements spatiaux”, mais plutôt “une arsenalisation raisonnée”. Par conséquent, le traité spatial signé en 1967 qui interdit la mise en orbite d’armes de destruction massive ne limiterait pas ces équipes d’autodéfense.

