La France va retirer toutes les troupes d’Irak pour lutter contre le virus

Face à une crise croissante des coronavirus, le chef d’état-major français a annoncé qu’il suspendait toutes les opérations militaires en Irak et qu’il retirerait toutes les troupes françaises en France pour aider à combattre le coronavirus au niveau national.

Avec 26 000 cas confirmés en France, l’armée est recherchée à faire plus pour aider à la pandémie, et cela sera plus possible pour eux s’ils ne déploient pas de troupes à travers le monde dans d’autres opérations.

L’Iraq a clairement fait savoir récemment qu’il voulait de toute façon des troupes étrangères. La France n’y était engagée que dans la formation, et ils l’ont suspendue dans le but de faire sortir rapidement les troupes du pays et de les ramener en France.

La France est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, mais c’est aussi l’une des plus grandes armées d’Europe. Cela leur a laissé le choix entre poursuivre les engagements étrangers ou essayer d’aider à l’évasion, et c’est un choix que de nombreux autres pays devront probablement faire face bientôt.