La France veut un confinement strict ce week-end

Le gouvernement Macron sait que la lutte contre le virus dépend étroitement de la rigueur avec laquelle le confinement est appliqué et c’est pour cette raison qu’il entend durcir les slogans afin qu’il soit appliqué pendant le week-end. Pour de nombreux experts, il y a encore trop de comportements irresponsables dans la lutte pour stopper la pandémie

Sachant que chaque jour et chaque heure sont précieux dans la lutte contre le coronavirus et que la France a déjà perdu trop de temps, le gouvernement Macron lance des alertes de peur que des comportements irresponsables ne se répètent ce week-end: les slogans seront strictement appliqués.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué que les contrôles seront “encore plus serrés ce week-end” avec une multiplication des demandes d’attestations à des points tels que les gares, malgré le fait que seulement 15% des trains longue distance circuleront le samedi et le dimanche. Le ministre continue de mettre en garde contre l’amende de 135 euros pour des sorties injustifiées et la situation même de certains qui ont déjà fait une rechute en moins de cinq jours et qui restent en garde à vue au début de ce week-end.

“Ne partez pas ce week-end” le directeur général de la Santé, Jérome Salomon, pleurait vendredi après-midi. “Il court le risque de transporter sans le savoir le virus des grandes villes vers les zones rurales”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’extension du coronavirus, le chef de l’Intérieur français a déclaré qu ‘”il n’est pas décidé”, bien que tout le monde en France tient cette extension pour acquise.

La situation grave en Alsace

L’Alsace est l’un des endroits où l’effondrement des hôpitaux est le plus préoccupant. Dans l’attente de l’hôpital militaire de campagne promis par Macron pour décongestionner les taches rouges de la région, Un deuxième avion avec des patients viraux a l’intention de les évacuer ce samedi de Mulhouse à Bordeaux.

Pendant ce temps, les associations médicales demandent au gouvernement une “confinement total” similaire à celui appliqué en Chine pour lutter efficacement contre le virus

