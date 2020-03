La génération perdue de l’Europe: jeunes, instruits et sans emploi

(CNNMoney) – Le chômage des jeunes dans la zone euro se situe entre 19% et 25% depuis huit ans. En Espagne et en Grèce, il est supérieur à 40%.

À titre de comparaison, le chômage des jeunes aux États-Unis il est inférieur à 10%.

Les chiffres sombres soulignent la bataille de nombreux jeunes Européens qui sont confrontés à la recherche d’un emploi correspondant à leurs aspirations et à leur éducation.

La frustration s’empare de légions de jeunes. Beaucoup vivent encore à la maison avec leurs parents, tandis que d’autres ont dû quitter leur famille et leur pays à la recherche d’un emploi.

Cette tendance serait à l’origine de la montée du populisme en Europe, qui menace désormais de briser la classe politique. Un gros test viendra plus tard ce mois-ci, lorsque la France tiendra le premier tour d’une élection nationale fondamentale.

CNNMoney s’est entretenu avec des jeunes du sud de l’Europe pour comprendre leur situation:

Stelios Qerimaj, 23 ans

Pays: Grèce; Chômage des jeunes: 48%

“Il n’y a pas de travail. Partout où je demande, on m’a dit qu’il y a des gens qui sont mis à pied plutôt que embauchés », a déclaré Qerimaj, qui est à la recherche d’un emploi de mécanicien automobile depuis qu’il a obtenu son diplôme technique il y a deux ans.

«J’aime beaucoup les voitures, peut-être trop. C’est ce que j’ai toujours voulu faire », a-t-il déclaré.

«Au cours des deux dernières années, j’ai eu de petits boulots. Pendant l’hiver, je travaille dans la construction quand il y a du travail. En été, je travaille comme serveur… Ce n’est pas ce que je veux faire, mais quand il n’y a pas de travail, on ne peut pas se permettre d’exiger ».

Qerimaj a déclaré qu’il ne s’attend pas à trouver du travail dans son secteur en Grèce et envisage la possibilité de quitter le pays. Environ la moitié de ses amis ont des emplois très mal payés, et l’autre moitié ont des petits boulots comme lui, “essayant de tout faire pour s’en sortir”, a-t-il dit.

Blanca del Valle Ortiz, 25 ans

Pays: Espagne; Chômage des jeunes: 42%

“Après la fin de la crise financière, les gens ont dit qu’il y aurait plus de possibilités de trouver un emploi. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout », a déclaré Del Valle Ortiz, qui a récemment quitté son emploi à temps partiel en tant que serveuse à Madrid pour se concentrer sur la recherche d’un emploi en tant qu’ingénieur en environnement.

Del Valle Ortiz est diplômé en sciences de l’environnement et a étudié une maîtrise en gestion des déchets en septembre 2016. Il passe maintenant ses heures à envoyer des candidatures. Il envisage même de déménager en Irlande ou au Danemark pour trouver du travail.

“Les entreprises exigent trop d’expérience préalable pour un travail de débutant, mais elles ne nous donnent pas les premières opportunités et nous ne pouvons pas entrer sur le marché du travail”, a-t-il déclaré. “Ils créent un cercle vicieux.”

Edda Ferrara, 24 ans

Pays: Italie; Chômage des jeunes: 35%

“Il m’est difficile d’accepter que je ne travaille pas”, a déclaré Ferrara, diplômée en soins infirmiers il y a un an et rêve de travailler dans une salle d’urgence d’un hôpital.

Ferrara a déclaré que la bureaucratie et le népotisme rendent difficile pour elle et ses amis de trouver du travail en Italie.

“Ma famille et moi avons fait tellement de sacrifices pour que je me qualifie. Malheureusement, cela me pousse à vouloir quitter l’Italie. »

Ferrera vit actuellement avec ses parents et s’occupe occasionnellement des enfants.

“Seule une minorité de mes amis travaille dans leur domaine d’études”, a-t-il déclaré. “Beaucoup d’entre eux travaillent dans des bars et des restaurants, faisant clairement des choses totalement différentes de ce qu’ils ont étudié et prévu à l’origine.”

Joao Lourenço, 24 ans

Pays: Portugal; Chômage des jeunes: 25%

«Les employeurs ne voient pas les jeunes comme l’avenir. Ils ne misent pas sur les jeunes », a expliqué Lourenço, qui a commencé à contrecœur sa maîtrise en génie mécanique après avoir échoué à trouver un emploi pendant des mois.

“Je cherche un emploi, mais ce n’est pas facile”, a-t-il déclaré. “Je veux un défi. Je ne veux pas d’un emploi juste pour avoir un salaire… Je veux me sentir utile. »

Lourenço, qui vit avec ses parents, a déclaré que les programmes gouvernementaux conçus pour aider les jeunes à trouver un emploi ont provoqué une baisse des salaires.

«Il est impossible d’avoir un bon salaire lors de votre premier emploi. Ils paient des sommes ridicules, même pour les personnes titulaires d’un diplôme d’ingénieur “, a-t-il déclaré.

Bamody Camara, 22 ans

Pays: France; Chômage des jeunes: 24%

«Je viens d’un quartier pauvre (en périphérie de Paris). Il n’y a rien pour moi, sauf le nettoyage (emplois) ou similaires », a déclaré Camara, qui cherche un emploi à temps plein depuis plus d’un an.

Camara a déclaré qu’elle soumet constamment des candidatures, mais qu’elle ne reçoit jamais de réponse. Elle soupçonne que certains recruteurs l’évitent car ils peuvent voir qu’elle vient d’une zone défavorisée et supposer “qu’elle va avoir des ennuis”.

“Je voudrais avoir les mêmes opportunités que tout le monde”, a-t-il déclaré. “Je suis allé à l’école, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas réussir dans la vie, alors que d’autres le peuvent.”

.