La Grèce transfère 50 mineurs migrants en Allemagne au milieu d’un coronavirus

Cinquante mineurs non accompagnés ont été transférés de Grèce en Allemagne. Il s’agit du deuxième groupe de délocalisations en une semaine et des centaines d’autres devraient suivre alors que la Grèce va de l’avant avec un plan visant à assouplir les conditions de surpopulation dans les camps en première ligne de la crise persistante des réfugiés en Europe.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis était à l’aéroport d’Athènes pour voir les mineurs partir.

Les 50 sont parmi les premiers d’au moins 350 jeunes réfugiés que l’Allemagne a accepté de réinstaller de Grèce, les aidant à se réunir avec leurs familles après des mois de séparation.

Plus tôt cette semaine, une dizaine de mineurs âgés de 11 à 15 ans ont été transférés au Luxembourg, le plus petit État membre de l’Union européenne. Huit autres pays de l’UE, ainsi que la Suisse, ont également accepté d’accepter des jeunes, réinstallant un total de 1 600 jeunes migrants.

Mais avec la Grèce qui accueille plus de 100 000 migrants et réfugiés, cela peut-il faire une différence? Le vice-ministre des migrations, George Koumoutsakos, a exprimé l’espoir que d’autres délocalisations de ce type interviennent.

Le nombre de transferts, a-t-il dit, peut sembler faible. Mais l’attente, a-t-il expliqué, est qu’ils ouvriront la voie à davantage de réinstallations, permettant à d’autres États membres de l’UE d’assumer le fardeau de la crise des réfugiés.

Un tiers des 100 000 migrants et réfugiés en Grèce sont des enfants. Et parmi eux, plus de 5 000 sont non accompagnés, livrés à eux-mêmes, vivant à l’état brut dans des camps abyssaux et surpeuplés sur une multitude d’îles de la mer Égée.

La plupart des 50 jeunes migrants qui ont quitté samedi pour l’Allemagne ont été transférés du redoutable camp de réfugiés de Moria, à Lesbos, une installation construite pour quelque 2 000 personnes qui en accueille aujourd’hui plus de 20 000 dans des conditions épouvantables.

La plupart des migrants non accompagnés viennent de Syrie et d’Afghanistan. séparés de leurs familles et laissés pour tenter de faire la traversée vers l’Europe.

Koumoutsakos a déclaré que les transferts contribueront à atténuer les conditions de surpopulation dans les îles de la mer Égée comme Lesbos, quelque chose de bien plus nécessaire maintenant pendant l’épidémie de coronavirus, lorsque la distanciation sociale est essentielle pour contenir la pandémie.

Plus tôt cette semaine, Human Rights Watch a appelé la Grèce à libérer tous les mineurs non accompagnés. Il a ajouté que les garder dans des centres de détention non hygiéniques augmentait le risque de propagation du virus.

Alors que des cas de COVID-19 ont été documentés dans les camps de réfugiés ici, les responsables insistent sur le fait qu’ils ont réussi à empêcher le virus de se propager à d’autres communautés en raison d’ordonnances de verrouillage draconiennes.

En raison de l’épidémie de coronavirus, les 50 enfants transférés en Allemagne samedi devront y passer leurs deux premières semaines en quarantaine.

