La grève anti-Macron des chemins de fer français entre dans le 29e jour, la plus longue de tous les temps

PARIS (AP) – Avec 29 jours consécutifs de débrayage, les grèves des chemins de fer français contre les projets du gouvernement de réformer le système de retraite français ont marqué une nouvelle étape jeudi, dépassant même la durée des grèves dans les années 80.

Les débrayages à l’échelle nationale contre les régimes de retraite du gouvernement ont commencé le 5 décembre. Ils ont dépassé jeudi une grève des chemins de fer de 1986-1987 en longévité, débrayage qui a duré 28 jours à la SNCF.

Les grèves actuelles ont paralysé les services de train et de métro à Paris et à travers le pays au cours de la période de Noël et du nouvel an et continuent de provoquer de graves perturbations.

La SNCF a déclaré que la moitié de ses trains à grande vitesse tant vantés ne circulaient pas jeudi. Seules deux lignes automatisées fonctionnaient normalement dans le métro parisien, avec des services irréguliers ou inexistants sur le reste du réseau.

Les syndicats se préparent pour d’autres débrayages la semaine prochaine, lorsque les écoles françaises rouvriront et que les négociations devraient reprendre avec le gouvernement.

Dans un discours télévisé du Nouvel An mardi, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé son attachement à la refonte des retraites mais a exhorté son gouvernement à “trouver la voie d’un compromis rapide” avec les syndicats.

Macron est resté ferme sur les principes de la réforme, y compris sa mesure la plus décriée: relever l’âge d’admissibilité aux pensions complètes de 62 à 64. Il a insisté sur le fait que le nouveau système sera plus équitable pour tous les travailleurs français et financièrement viable. Le plan vise à réunir des dizaines de régimes de retraite distincts en un seul et à supprimer les offres spéciales qui permettent à certains travailleurs des transports en commun français de prendre leur retraite dans la cinquantaine.